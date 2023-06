Shannon Beador a presque joué dans la saison 3 de ‘RHUGT’: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

Shannon Beador était presque sur la troisième saison de Peacock Real Housewives: voyage ultime entre filles, qui a tourné l’année dernière en Thaïlande. Shannon a largué cette bombe majeure sur HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT sur le dernier épisode de HL’s Faites attention Puh-Lease ! podcast. « On m’a demandé à la dernière minute de faire le voyage en Thaïlande. Mais ça n’a pas marché avec la programmation du début du tournage de Vraies femmes au foyer du comté d’Orange« , a déclaré Shannon dans notre interview.

Saison 3 de RHUGT étoilé Porsha Williams, Léa McSweeney, Candice Dillard Bassett, Gizelle Bryant, Marysol Patton, Alexia Népola, bruyère gayet Whitney Rose. Si Shannon avait été du voyage, elle aurait été la seule représentante de RHOCqui vient de revenir pour la saison 17. Et comme Shannon est connue pour être un bon moment lors des voyages avec les acteurs de son émission, elle pense qu’elle conviendrait parfaitement pour RHUGT.

« Je me présente comme des vacances amusantes à Shannon », a-t-elle déclaré. « Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de le faire potentiellement à l’avenir. »

Shannon a confirmé qu’elle avait regardé la saison 3 de RHUGT. Elle ne dirait pas avec quelles femmes elle se serait rangée parmi tous les drames fous, mais elle a révélé qui aurait été sa meilleure amie thaïlandaise. «Je suis définitivement des fans et des amis de Marysol. Elle est tellement géniale », a déclaré Shannon à propos du Vraies femmes au foyer de Miami étoile. « Je la connais depuis des années. Aime la. »

Shannon a dit qu’elle aimerait participer à une future saison de RHUGT – et elle a même quelques femmes en tête qu’elle aimerait rejoindre. «Je penserai à des gens que je ne pense pas avoir encore fréquentés. je dirais Marguerite [Josephs] et Dolorès [Catania] du New-Jersey. Sonja Morgan absolument. Elle est un coup de pied dans le pantalon », a déclaré Shannon. « Sheree [Whitfield] sur Atlanta. J’ai passé du temps avec elle il y a quelques mois. Elle est si douce. Et peut-être certains Erika Jayne et Lisa Rina.”

L’interview complète de Shannon sur le Faites attention, Puh-Lease ! podcast est maintenant disponible sur Spotify et Apple Podcasts. Shannon discute de ses retrouvailles tendues avec Juge Tamra sur le RHOC première, sa récente altercation avec son ex-mari David Beadoret beaucoup plus!

