Shannon aura une célébration des retrouvailles – Shaw Local

SHANNON – La célébration des retrouvailles de Shannon, lancée en 1919 pour accueillir les anciens combattants de la Première Guerre mondiale, honorera à nouveau les anciens combattants de toutes les guerres samedi, dimanche et lundi.

Le défilé, présenté comme le plus grand du comté de Carroll, soutient les écoles Shannon Lions, Shannon American Legion et Eastland. Il sera 10 heures ce lundi. Il comprendra un char des Chevaliers de Colomb de St. Wendelin.

La caserne de pompiers de Shannon tirera la croix de Ground Zero, en commémoration du 11 septembre.

Un dîner de côtelettes de porc suivra le défilé au parc du village. Le tirage au sort aura lieu à 15h30 sur la scène des retrouvailles.

La musique sera jouée le dimanche à partir de 14 h 30 par No Worries, The Good Stewards et Alleluia Quartet. Lundi, les Pretzel City Strummers jouent à midi.

Le concours de quiz du pub Rock Valley est nouveau cette année. Les attractions régulières sont les zoos pour enfants, les batailles d’eau, les Johnny Races, la tarte au visage, les courses de voitures télécommandées, un tournoi de ping-pong et la traction du tracteur pour enfants. Le loto aura lieu samedi à 18h

D’autres caractéristiques régulières sont le petit-déjeuner aux crêpes du dimanche à 8 h et le tirage du tracteur du dimanche à 11 h à Eastland Feed and Grain.