Shannon Abloh est prête à parler

“Ça va se passer comme il voulait que ça se passe, ou ça ne va pas se passer du tout”, a déclaré Anne Pasternak, la directrice du Brooklyn Museum, qui a planifié l’exposition de M. Abloh avec lui, puis a travaillé avec Mme Abloh après sa mort. Mais, a déclaré M. Burke, elle n’est “pas Yoko Ono”. Mme Haley l’appelle simplement très “loyale”.

Mme Abloh s’est principalement éloignée d’Off-White, qui est dirigée par Ibrahim Kamara. Bien que M. Abloh soit peut-être le plus célèbre en raison de son travail dans la mode, il ne se considérait pas vraiment comme un designer. (Il s’appelait lui-même un “créateur”.) Le design n’était qu’un moyen pour une fin, qui avait à voir avec la visibilité et la représentation – l’idée que rien n’était interdit à un esprit créatif, peu importe d’où cet esprit venait, pas des icônes commerciales comme Coke ou Ikea ou des artistes comme Takashi Murakami ou même la ligne d’horizon de Chicago. C’était le cœur de son art, et c’est ce que Mme Abloh considère comme l’essence de la Virgil Abloh Foundation.

“Il ne voulait pas être le seul homme noir dans la pièce assis à table”, a-t-elle déclaré. Il voulait non seulement modéliser un avenir pour “des enfants qui ne savaient pas qu’ils pouvaient être architectes ou créateurs de Vuitton au lieu d’un basketteur ou d’un footballeur”, a-t-elle déclaré, mais aussi contribuer à ce que cela se produise. Ainsi, s’il a peut-être été le premier, il ne sera jamais le dernier. « C’est sur cela que la fondation va se concentrer : les 12-17 ans, pour leur donner les portfolios dont ils ont besoin. Je sais ce qu’il voudrait, et j’en suis tout aussi convaincu que lui, même si je suis une femme blanche.

Elle parle régulièrement à un thérapeute qui était aussi le thérapeute de M. Abloh et qui, dit-elle, « sait ce qu’il pensait », et elle construit une maison. La maison dans laquelle sa famille vit maintenant “a de beaux souvenirs”, a-t-elle dit, “mais elle a aussi beaucoup de souvenirs tristes”.

Au Mercer, Mme Abloh se changeait en une robe noire Off-White pour le gala du CFDA. Plus tard, elle serait étreinte par Kim Kardashian, qui recevait également un prix, et le designer Jerry Lorenzo, qui avait travaillé avec M. Abloh lorsqu’ils débutaient avec M. West. Elle prendrait l’avion le lendemain matin à 9h pour être à la maison quand ses enfants rentreraient de l’école. Elle attendait Miami avec impatience.