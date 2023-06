Shannen Doherty « va bien » après avoir révélé que le cancer s’était propagé à son cerveau ; des amis célèbres montrent leur soutien

Shannen Doherty « va bien » après avoir révélé que son cancer s’était propagé à son cerveau, a déclaré un représentant de l’actrice à Fox News Digital.

Lundi, l’ancienne de « Beverly Hills, 90210 », âgée de 52 ans, a partagé une vidéo dans laquelle elle a été vue se préparant à subir un scanner avec la légende « 9 janvier 2023 ». Mardi, Doherty a publié une vidéo d’elle-même en train de pleurer alors qu’elle était équipée d’un masque avant la radiothérapie.

En légende de la seconde vidéo, elle annonce que son cancer s’est propagé. Les médecins de Doherty ont trouvé des métastases, qu’elle a appelées mets, sur son cerveau le 5 janvier, et l’actrice a commencé la radiothérapie le 12 janvier.

« 12 janvier 2023. Le 5 janvier, mon scanner a montré des Mets dans mon cerveau. La vidéo d’hier (sic) montrait le processus d’adaptation au masque que vous portez lors de la radiothérapie de votre cerveau », a expliqué Doherty dans le légende de son deuxième message.

Elle a poursuivi : « Le 12 janvier, la première série de radiations a eu lieu. Ma peur est évidente. Je suis extrêmement claustrophobe et il se passait beaucoup de choses dans ma vie. »

SHANNEN DOHERTY, STAR ‘90210’, RÉVÈLE QUE LE CANCER S’EST PROPAGÉ À SON CERVEAU DANS UNE VIDÉO ÉMOTIONNELLE

« J’ai de la chance car j’ai de grands médecins comme le Dr Amin Mirahdi et les incroyables techniciens de cedar sinai. Mais cette peur…. L’agitation….. le moment de tout cela…. Voilà à quoi peut ressembler le cancer. »

Le message de l’actrice « Charmed » a été inondé de commentaires de soutien de ses amis et fans célèbres.

« Vous êtes une guerrière », a écrit Sarah Michelle Gellar.

« C’est beaucoup », a déclaré Selma Blair. « C’est beaucoup à assumer, encore une fois. Et je souhaite toute la paix sage que vous avez apprise pour vous trouver dans les moments de terreur. Savoir que nous vous tenons. Amour. Tout amour. »

« Enracinement pour toi, mon ami irremplaçable », a écrit Kevin Smith, qui a réalisé Doherty dans le film « Mallrats » de 1995.

Il a poursuivi: « Tu as été un combattant si intrépide toute ta vie, il est donc compréhensible d’avoir un peu peur de temps en temps. Mais quand ces moments passent, laisse cet indomptable esprit Doherty reprendre le dessus. Je t’aime tellement, mon Mallrat. »

« Sis, je pense à toi. Je sais que c’est tellement. Tu as tellement d’amour ici, Shan !!! » Holly Robinson Peete a commenté, ajoutant une série d’emojis coeur rouge et mains de prière.

« Dieu te donne de la force », a écrit Dean Cain, qui a joué l’un des intérêts amoureux de Doherty dans « 90210 ».

« Je pense à vous et j’envoie des pensées positives », a écrit Kyle Richards avec un cœur rouge et des emoji mains en prière.

Harry Connick Jr. a commenté, « priant pour vous. »

« Envoyer beaucoup d’amour et de prières », a écrit Amanda Kloots, tandis qu’Olivia Munn a laissé une série d’emojis au cœur rouge.

Doherty a reçu un diagnostic de cancer du sein pour la première fois en 2015. L’actrice a subi huit séries de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie ainsi qu’une seule mastectomie avant d’entrer en rémission en 2017.

En 2018, Doherty a révélé que ses marqueurs tumoraux étaient « élevés ».

Elle a écrit sur Instagram : « Test et résultats. Un test de marqueur tumoral s’est révélé bon. L’autre… élevé. Cela signifie simplement que je suis surveillée et un autre test. »

« Mais même après cet appel, je reste positif et je fais le point sur ma vie. Cela aide certainement à mettre les choses en perspective et vous rappelle ce que vous avez appris tout au long (sic) du parcours du cancer. Et j’ai parfois besoin d’un rappel. »

En 2020, le cancer de la star de « Heathers » était de retour et au stade 4, se propageant au-delà de son emplacement d’origine.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« J’ai définitivement des jours où je dis : ‘Pourquoi moi ?’ Et puis je dis : « Eh bien, pourquoi pas moi ? Qui d’autre ? Qui d’autre que moi mérite ça ? » Aucun de nous ne le fait », a déclaré Doherty sur « Good Morning America » ​​à l’époque. « Je ne pense pas l’avoir traité. C’est une pilule amère à avaler à bien des égards. »

Doherty a continué à travailler après le retour du cancer. Elle est apparue dans « List of a Lifetime », « Mourir pour appartenir », « Forteresse » et « Hot Seat ».

« Je veux que les gens n’entendent pas le cancer de stade 4 et pensent à la personne qui est grise et qui tombe, et ils ne peuvent pas bouger, et ils vont en hospice, et ils ne peuvent pas travailler », avait-elle précédemment déclaré dans un interview avec « Entertainment Tonight ». « Vous êtes radié si rapidement, même si vous êtes en pleine forme, en bonne santé et heureux et que vous voulez sortir et travailler. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En mars, le natif du Tennessee semblait bien se porter.

Doherty a rejoint une table ronde au 90s Con pour « Charmed », et quand le modérateur lui a demandé comment elle se sentait, l’actrice a répondu : « Je me sens bien, merci ! … Cette foule est incroyable », selon Gens.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.