Shannen Doherty se montre avant une intervention chirurgicale pour une tumeur à la tête – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Priscilla Grant/Everett Collection

Shannen Doherty, 52 ans, continue de partager les moments difficiles qu’elle a traversés tout au long de sa bataille contre le cancer, dans une nouvelle vidéo Instagram. L’actrice, à qui on a diagnostiqué pour la première fois un cancer du sein de stade 4 en février 2020, était assise dans son lit d’hôpital alors qu’elle se préparait à se faire retirer une tumeur de la tête, dans le clip de janvier 2023. Elle portait une casquette et un masque chirurgicaux et répondait aux questions du personnel hospitalier.

« 16 janvier 2023. Chirurgie. J’avais un ventre ou dans la tête qu’ils voulaient enlever et aussi une biopsie. J’essaie clairement d’être courageux mais je suis pétrifié », a écrit Shannen dans la légende du message. « La peur me submergeait »

Plus à propos Shann Doherty

Shannen Doherty, de 52 ans, lora al recibir radioterapia en el cerebro después de qu’una tomografía computarizada revelara que las células de cáncer de mama se habían propagado: « Mi miedo es obvio » pic.twitter.com/rSqzyBR7Xa — 𝕲𝖎𝖑𝖇𝖊𝖗𝖙𝖗𝖔𝖓𝖎𝖈𝖍 (@gilbertronich) 7 juin 2023

«Peur de tous les mauvais résultats possibles, inquiet de quitter ma mère et de l’impact que cela aurait sur elle. Inquiète de sortir de la chirurgie, pas moi plus », a-t-elle poursuivi. « Voici à quoi peut ressembler le cancer. »

La dernière vidéo de Shannen arrive un peu plus d’une semaine après avoir partagé une vidéo, qui peut être vue ci-dessus, d’elle-même devenant émotive avant de recevoir sa première série de radiations après qu’un scanner effectué plus tôt dans le mois, a montré que son cancer du sein s’était métastasé à son cerveau. « Le 12 janvier, la première série de radiations a eu lieu », a-t-elle écrit à côté du clip. « Ma peur est évidente. Je suis extrêmement claustrophobe et il se passait beaucoup de choses dans ma vie. J’ai de la chance car j’ai de grands médecins comme le Dr Amin Mirahdi et les incroyables techniciens de Cedar Sinai. Mais cette peur…. L’agitation….. le timing de tout cela…. Voilà à quoi peut ressembler le cancer.

Shannen a été très ouverte sur son parcours avec le cancer tout au long de ses diagnostics et de ses traitements. Elle vise à inspirer les autres et d’après la quantité de commentaires sur ses messages, elle semble faire exactement cela. La talentueuse star a été diagnostiquée pour la première fois avec un cancer du sein en 2015 et après être entrée en rémission, il est revenu en 2017. Elle a envoyé un message spécial à ses partisans en 2020 et les a remerciés de l’avoir gardée dans leurs pensées.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





« Je tiens à vous remercier tous pour votre amour, vos prières et votre soutien. C’est une période étrange en ce moment et je trouve que mes pieds ne sont pas complètement sous moi », lit-on dans son message. « Dire que je suis stressé est un euphémisme. Dire que j’ai du mal est doux. Mais… je crois que je vais trouver ma place. Je vais creuser profondément pour trouver la force intérieure dont j’ai besoin pour tout affronter. Je prie pour le faire avec dignité et grâce. J’ai beaucoup à dire. Tellement à partager. Je vais. Pour l’instant… s’il vous plaît, sachez à quel point vous m’aidez tous à me soulever.

Lien connexe En rapport: La santé de Shannen Doherty : sa bataille contre le cancer et comment elle va aujourd’hui

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.