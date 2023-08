Shannen Doherty repérée en vacances en Italie au milieu d’une bataille contre le cancer – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AFF-États-Unis/Shutterstock

Shannen Doherty, 52 ans, vit sa meilleure vie en Italie ! Le Charmé alun a été aperçu en train de déjeuner avec quelques amis pendant ses vacances à Nerano le 14 août (VOIR LES PHOTOS ICI). Alors que la beauté brune mangeait un morceau avec ses proches, Shannen portait ce qui semblait être un maillot de bain une pièce noir chic et un pantalon rouge. Elle a accessoirisé son look de plage avec un chapeau de plage en paille et des lunettes de soleil surdimensionnées.

Au cours de la sortie amusante, l’homme de 52 ans a été photographié en train de sourire et de rire tout au long du repas. De plus, elle a été photographiée en train de siroter une boisson blanche dans une flûte à champagne. Plus tard, l’actrice a été aperçue assise à l’intérieur d’un petit bateau dans l’océan aux côtés d’un ami dont le nom n’est pas connu. Shannen aurait également été vue en train de danser au restaurant, par Page 6.

Le voyage de la starlette en Italie survient un peu plus de deux mois après qu’elle a révélé que son cancer s’était propagé à son cerveau. Le 6 juin, Shannen s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo de sa dernière visite chez le médecin et exprime ses émotions à ce sujet. « 12 janvier 2023. Le 5 janvier, mon scanner a montré des Mets dans mon cerveau. La vidéo d’hier montrait le processus d’adaptation au masque que vous portez pendant la radiation de votre cerveau », a commencé sa légende.

Elle a poursuivi en rappelant la « tourmente » de la peur de la santé. « Le 12 janvier, la première série de radiations a eu lieu. Ma peur est évidente. Je suis extrêmement claustrophobe et il se passait beaucoup de choses dans ma vie. J’ai de la chance car j’ai de bons médecins comme Dr Amine Mirahdi et les incroyables techniciens de Cedar Sinai. Mais cette peur…. L’agitation….. le timing de tout cela…. Voici à quoi peut ressembler le cancer », a ajouté Shannen. Le Beverly Hills, 90210 alun a été diagnostiquée pour la première fois avec un cancer du sein en 2015 et a révélé plus tard que le cancer était en rémission en 2017. Malheureusement, en 2020, elle est apparue sur Bonjour Amérique pour annoncer que le cancer était revenu (voir la vidéo ci-dessus).

En plus de sa bataille en cours contre le cancer, Shannen a dû faire face aux conséquences de son divorce avec Kurt Iswarienko. Elle a demandé la fin de son mariage le 21 avril, comme le rapporte TMZ. Shannen a noté dans les documents obtenus par le tabloïd que leur mariage s’était terminé des mois auparavant en janvier. « Le divorce est la dernière chose que Shannen voulait », son représentant Leslie Sloan dit HollywoodLa Vie dans une déclaration à l’époque. « Malheureusement, elle sentait qu’elle n’avait plus d’autre choix. Vous pouvez contacter l’agent de Kurt, Collier Grimm chez PICTUREKID car elle est intimement impliquée. Avant Kurt, elle était mariée à Rick Salomon et à Ashley Hamiltonrespectivement.