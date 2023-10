Shannen Doherty partage un selfie et un message au milieu de la bataille contre le cancer du sein – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Shannen Doherty vient d’admettre avoir eu une « journée difficile ». Mais la belle brune de 52 ans a réussi à partager un rare selfie et quelques mots d’encouragement, tant pour elle-même que pour ses fans, lorsqu’elle s’est rendue sur Instagram le 15 octobre. Sur la photo, elle sourit doucement alors qu’elle était allongée dans son lit et vêtue d’un beige. sweatshirt à capuche. Ses cheveux bruns tombaient doucement autour de ses yeux alors qu’elle regardait la caméra d’un air significatif.

« Aujourd’hui a été une journée difficile », a déclaré le Beverly Hills, 90210 La star a légendé le message. « Des raisons évidentes et des raisons moins évidentes. Mais chaque jour, je me relève et j’espère faire mieux. Que les gens font mieux. Ce qui est évident n’est pas si compliqué. Shannen a ensuite partagé un message énigmatique. « Tandis que je m’envoie de l’amour et de la paix, j’envoie également de l’amour à chacun d’entre vous. Même ceux qui m’ont menacé la semaine dernière », a-t-elle poursuivi. « Que Dieu soit dans vos cœurs. »

Bien que le message de Shannen intervienne au milieu de sa bataille contre le cancer, certains fans étaient plus préoccupés par la référence énigmatique à une menace. Beaucoup de ses 2,1 millions de fans sur la plateforme ont consulté le fil de commentaires. « Quoi? Pourquoi quelqu’un vous menacerait-il ?? » a demandé un fan inquiet. « Lorsque vous rencontrez des haineux, demandez simplement…. ‘Trop jaloux?!’ Shannen, tu es la définition de la force et le reste du monde peut rattraper son retard s’il le peut ! en a écrit un autre.

« Tu as été mon inspiration dans mon enfance et maintenant que j’ai la vingtaine, tu m’inspires encore plus ! Votre force est digne d’admiration… vous êtes toujours dans mes prières. Je t’aime », a jailli un troisième.

Le mois dernier, lors de la 90s Con, Shannen a reçu une ovation émouvante lors d’une 90210 réunion et panel. « Vous savez à quel point j’aime pleurer constamment », a-t-elle déclaré alors que le public l’applaudissait. « Et je le fais, semble-t-il. Alors merci. J’ai un combat pour ma vie, que je mène tous les jours. Je pense que je suis vraiment génial.

Shannen a parlé pour la première fois de son diagnostic de cancer du sein en 2015. Cinq ans plus tard, en 2020, elle a annoncé que malgré une rémission en 2017, le cancer était revenu et était passé au stade 4. Trois ans plus tard, en juin 2023, elle a révélé que le cancer s’était propagé à son cerveau.

À travers tout cela, elle a dû faire face à des déceptions personnelles. En avril 2023, elle a demandé le divorce de son ex-mari. Kurt Iswarienko après 11 ans de mariage.