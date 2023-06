Shannen Doherty partage « à quoi peut ressembler le cancer » dans une vidéo prise avant une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur de la tête

Shannen Doherty donne à ses fans un autre aperçu de ce qu’elle traversait juste avant de se faire enlever une tumeur à la tête en janvier.

La star du « 90210 » s’est rendue sur Instagram mercredi et a partagé un clip du 16 janvier dans lequel elle « essayait d’être courageuse » alors que les médecins la préparaient à l’opération.

« J’avais une tumeur à la tête qu’ils voulaient enlever et aussi une biopsie. J’essaie clairement d’être courageuse mais je suis pétrifiée », a commencé Doherty en légende.

Elle a poursuivi : « La peur m’écrasait. J’avais peur de tous les mauvais résultats possibles, j’avais peur de quitter ma mère et de l’impact que cela aurait sur elle. J’avais peur de sortir de l’opération et non plus moi-même. Voilà à quoi peut ressembler le cancer. «

SHANNEN DOHERTY, STAR ‘90210’, RÉVÈLE QUE LE CANCER S’EST PROPAGÉ À SON CERVEAU DANS UNE VIDÉO ÉMOTIONNELLE

Dans la vidéo, le 52 ans est vu poser des questions au personnel médical alors qu’elle est allongée dans un lit d’hôpital, vêtue d’une blouse et d’un filet à cheveux.

Plus tôt ce mois-ci, Doherty a partagé une autre vidéo et a été vue en train de se préparer à subir un scanner. « 9 janvier 2023 », a-t-elle simplement légendé le message.

Le lendemain, Doherty a publié une vidéo d’elle-même en train de pleurer alors qu’elle était équipée d’un masque avant la radiothérapie. En légende, elle a annoncé que son cancer s’était propagé. Doherty’s les médecins ont trouvé des métastases qu’elle a appelé mets, sur son cerveau le 5 janvier, et l’actrice a commencé la radiothérapie le 12 janvier.

« 12 janvier 2023. Le 5 janvier, mon scanner a montré des Mets dans mon cerveau. La vidéo d’hier (sic) montrait le processus d’ajustement pour le masque que vous portez pendant la radiation de votre cerveau », a expliqué Doherty dans la légende.

Elle a poursuivi : « Le 12 janvier, la première série de radiations a eu lieu. Ma peur est évidente. Je suis extrêmement claustrophobe et il se passait beaucoup de choses dans ma vie. »

« J’ai de la chance car j’ai de grands médecins comme le Dr Amin Mirahdi et les incroyables techniciens de Cedar Sinai. Mais cette peur…. L’agitation….. le moment de tout cela…. Voici à quoi peut ressembler le cancer. »

Doherty a reçu un diagnostic de cancer du sein pour la première fois en 2015. L’actrice a subi huit séries de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie ainsi qu’une seule mastectomie avant d’entrer en rémission en 2017.

En 2018, Doherty a révélé que ses marqueurs tumoraux étaient « élevés ».

En 2020, le cancer de la star de « Heathers » était de retour et au stade 4, se propageant au-delà de son emplacement d’origine.

« J’ai définitivement des jours où je dis : ‘Pourquoi moi ?’ Et puis je dis: « Eh bien, pourquoi pas moi? Qui d’autre? Qui d’autre à part moi mérite ça? » Aucun de nous ne le fait », a déclaré Doherty sur « Good Morning America » ​​à l’époque. « Je ne pense pas l’avoir traité. C’est une pilule amère à avaler à bien des égards. »

