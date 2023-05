Shannen Doherty est vue sans bague au milieu du divorce de Kurt Iswarienko – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BENS / BACKGRID

Shannen Doherty, 52 ans, a été vue sans son alliance pour la première fois depuis que les nouvelles de son divorce ont fait la une des journaux cette semaine. L’actrice, qui s’est séparée de son mari Kurt Iswarienko, a été photographiée se promenant seule dans Malibu Lumber Yard à Malibu, en Californie, alors qu’elle portait son téléphone et une boisson chaude. Son doigt nu était bien visible alors qu’elle portait un sweat-shirt beige, un jean bleu et une casquette de baseball.

La beauté avait également un sac à main à bandoulière sur son épaule et un sac fourre-tout noir alors qu’elle tenait un masque noir jusqu’à son visage. Elle a accessoirisé avec des lunettes de soleil et avait les cheveux relevés dans son chapeau, et a semblé satisfaite pendant la sortie.

Le voyage de shopping en solo de Shannen survient à peine deux semaines après qu’il a été signalé qu’elle avait demandé le divorce de Kurt, son époux depuis 11 ans. TMZ a affirmé que les anciens tourtereaux étaient séparés depuis janvier de cette année et le représentant de Shannen Leslie Sloan dit HollywoodLa Vie qu’elle sentait « qu’elle n’avait plus d’autre choix » que de déposer. On ne sait pas exactement ce qui a causé la fin du mariage.

La séparation est surprenante puisque Shannen, qui a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2015 et à nouveau en 2020, a déjà expliqué à quel point sa bataille les avait rapprochés. «Le cancer nous a solidifiés», a-t-elle déclaré PERSONNES en 2019. « Kurt et moi nous apprécions beaucoup plus profondément maintenant. Ce n’est pas que notre mariage n’était pas bon avant, mais nous traversions certainement des difficultés de croissance. Nous verrouillerions les cornes sur les choses, et au lieu de les résoudre, nous ne parlerions pas pendant quelques jours.

L’ancien Beverly Hills, 90210 La star a également appelé son mari désormais séparé son « rock » pendant les moments difficiles. « Kurt et moi nous regardons avec un profond respect maintenant », a-t-elle expliqué. « Il était mon rocher de toutes les manières possibles, et il s’est assuré que je savais à quel point il m’aimait et m’appréciait. Nous avons une appréciation beaucoup plus profonde [for each other] maintenant, et une capacité de pardon beaucoup plus grande.

