Shannen Doherty dit qu’un mauvais mariage a joué un rôle dans le licenciement de « 90210 »

Shannen Doherty clarifie les choses sur son départ brutal de Beverly Hills, 90210.





Dans le dernier épisode d’elle Soyons clairs avec Shannen Doherty podcast, l’actrice a été franche avec son ancien partenaire Jason Priestley sur ce qui se passait dans sa vie personnelle qui a contribué à ce que son personnage, Brenda Walsh, soit radié du drame pour adolescents après la saison 4 – y compris son mariage malheureux avec Ashley Hamilton.





“J’ai vraiment traversé beaucoup de difficultés de croissance dans cette série”, a déclaré Doherty, 52 ans. “Il y a eu de beaux moments pour moi, et il y a eu des moments vraiment difficiles pour moi. Vers ma dernière saison, j’étais dans un mariage vraiment horrible et il s’est passé des choses dans ce mariage qui ont fait qu’il était très difficile pour moi d’être toujours à l’heure au travail. Et je sais que cela est devenu un très gros problème pour le reste d’entre vous, parce que comme il se doit, parce que si tout le monde est au travail, du temps et tu attends une personne, c’est nul.”





Shannen Doherty sur « Beverly Hills, 90210 ».

Everett





Même si elle a admis que “ce n’était la responsabilité de personne d’autre que la mienne”, a déclaré Doherty à Priestly, 54 ans, elle aurait souhaité que quelqu’un la fasse asseoir et lui explique les conséquences potentielles de ses actes à l’époque. “J’aurais en quelque sorte aimé qu’on m’assoie, qu’on me regarde et qu’on me dise : ‘Écoutez, le résultat final sera le suivant, vous allez vous faire virer et aucun d’entre nous n’est plus disposé à le supporter.’ ‘” dit-elle. “‘Et je comprends que vous avez un problème dans votre vie personnelle, mais cela ne peut pas non plus se répercuter sur le travail et vous devez vous ressaisir !'”





Reconnaissant qu’elle “n’était probablement pas” aussi ouverte qu’elle aurait dû l’être sur les problèmes auxquels elle était confrontée, Doherty a ajouté : “Je ne pense pas que quiconque savait que mon père était très malade, et je ne pense pas que quiconque Je savais que mon mari était un grand toxicomane… et cela me dévorait. Je ne voulais même pas quitter la maison parce que j’avais peur qu’il aille se droguer.





Doherty et Hamilton se sont mariés en octobre 1993 et a demandé le divorce cinq mois plus tard. Hamilton, le fils de George Hamilton et d’Alana Collins, a parlé de ses difficultés avec des dépendances à la drogue et à l’alcool.





Pour sa part, Priestley – qui jouait le frère jumeau de Brenda, Brandon – a déclaré qu’il aurait aimé savoir ce que Doherty traversait. “C’était incroyablement dur pour moi et il y avait tellement d’inconnues, et j’aurais aimé que nous ayons tous plus de connaissances sur ce qui se passait dans votre vie afin que nous puissions gérer votre situation avec plus de compassion”, lui a-t-il dit.









Beverly Hills, 90210qui mettait également en vedette Jennie Garth, Tori Spelling, Brian Austin Green et Ian Ziering, diffusé pendant 10 saisons sur Fox, d’octobre 1990 à mai 2000.





Écoutez le podcast de Doherty ci-dessus.





