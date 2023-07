Shannen Doherty dîne avec des amis au milieu de sa lutte contre le cancer du cerveau – Hollywood Life

Voir la galerie







Shannen Doherty a terminé son lundi avec de la bonne nourriture et de meilleurs amis. Au début de la semaine, Shannen, 52 ans, a dîné au Nobu à Malibu avec une copine et son agent de sécurité. L’icône des années 90 portait un chemisier rouge avec un motif floral blanc et un cardigan beige pour la soirée. Après le repas, le Beverly Hills 90210 alun – qui a récemment annoncé que son cancer avait voyagé jusqu’à son cerveau – semblait insouciante en se dirigeant vers une voiture en attente.

En juin, Shannen a partagé que son cancer du sein de stade IV s’était métastasé au cerveau et suivait un traitement pour combattre la maladie. » « Le 5 janvier, mon scanner a montré Mets [metastasis] dans mon cerveau », a-t-elle écrit. « La vidéo d’hier montrait le processus d’adaptation au masque que vous portez pendant la radiothérapie de votre cerveau. Le 12 janvier, la première série de radiations a eu lieu. Malgré sa peur (« Je suis extrêmement claustrophobe »), elle a essayé de faire bonne figure. « Mais cette peur…. L’agitation….. le moment de tout cela…. Voilà à quoi peut ressembler le cancer.

Plus à propos Shann Doherty

Peu de temps après avoir rendu publique la nouvelle, elle a partagé une vidéo d’elle dans un lit d’hôpital. « J’avais une tumeur à la tête qu’ils voulaient enlever et aussi une biopsie », a-t-elle écrit. « J’essaie clairement d’être courageuse mais je suis pétrifiée. La peur me submergeait. Peur de tous les mauvais résultats possibles, inquiète de quitter ma mère et de l’impact que cela aurait sur elle. J’avais peur de sortir de la chirurgie et non plus moi.

Shannen a été vue pour la première fois depuis qu’elle a fait ces révélations chirurgicales le 22 juin. Elle a fréquenté Zoho à Malibu aux côtés de sa mère, Rose. Elle avait tout sourire malgré le diagnostic et les procédures, vêtue d’un pull bleu et d’un jean.

En plus des récentes nouvelles sur le cancer, Shannen subit un autre changement majeur dans sa vie : elle est en train de divorcer de son mari, Kurt Iswarienko. Le couple est ensemble depuis 2011. « Le divorce est la dernière chose que Shannen voulait », a déclaré le représentant de Shannen. Leslie Sloan dit HollywoodLa Vie dans un rapport. « Malheureusement, elle a senti qu’elle n’avait plus d’autre choix. »

Cette nouvelle survient des années après que Shannen a déclaré que sa bataille contre le cancer avait « solidifié » sa relation avec Kurt. « Ce n’est pas que notre mariage n’allait pas bien avant », a-t-elle déclaré dans une interview en 2019 avec PERSONNES. «Mais nous traversions définitivement des difficultés de croissance. Nous verrouillerions les cornes sur les choses, et au lieu de les résoudre, nous ne parlerions pas pendant quelques jours. … Kurt et moi nous regardons avec un profond respect maintenant.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: La santé de Shannen Doherty : sa bataille contre le cancer et comment elle va aujourd’hui

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.