Shannen Doherty, actrice de « Charmed », tout sourire alors qu’elle sort après avoir révélé que le cancer s’était propagé à son cerveau

Shannen Doherty était tout sourire à Malibu, en Californie, jeudi, des semaines après avoir révélé que son cancer s’était propagé à son cerveau.

Doherty, 52 ans, est sortie vêtue d’un pull et d’un jean en souriant. Elle a accessoirisé avec des lunettes de soleil et un sac à main noir.

L’actrice a révélé que son cancer était de retour et s’était propagé à son cerveau avec un message sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci. Les médecins de Doherty ont trouvé des métastases, qu’elle a appelées mets, sur son cerveau le 5 janvier, et l’actrice a commencé la radiothérapie le 12 janvier.

Elle a partagé une vidéo de compilation d’elle-même subissant un scanner à l’époque.

SHANNEN DOHERTY, STAR ‘90210’, RÉVÈLE QUE LE CANCER S’EST PROPAGÉ À SON CERVEAU DANS UNE VIDÉO ÉMOTIONNELLE

« Ma peur est évidente. Je suis extrêmement claustrophobe et il se passait beaucoup de choses dans ma vie », a déclaré Doherty. la poste . « J’ai de la chance car j’ai de grands médecins comme le Dr Amin Mirahdi et les incroyables techniciens de cedar sinai. Mais cette peur…. L’agitation….. le moment de tout cela…. Voilà à quoi peut ressembler le cancer. »

L’actrice « va bien » après la révélation du nouveau diagnostic de cancer, a précédemment déclaré un représentant de Doherty à Fox News Digital.

Doherty a lancé sa carrière à l’âge de 11 ans lorsqu’elle est apparue dans « La petite maison dans la prairie ». Elle a également joué aux côtés de Sarah Jessica Parker dans le film de 1985 « Girls Just Want to Have Fun ».

Cependant, la jeune actrice est devenue célèbre dans les années 90 avec son rôle dans « Beverly Hills, 90210 » et « Charmed ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Doherty a reçu un diagnostic de cancer du sein pour la première fois en 2015. L’actrice a subi huit séries de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie ainsi qu’une seule mastectomie avant d’entrer en rémission en 2017.

En 2018, Doherty a révélé que ses marqueurs tumoraux étaient « élevés ».

Elle a écrit sur Instagram: « Test et résultats. Un test de marqueur tumoral est revenu bon. Un autre … élevé. Cela signifie simplement que je suis surveillé et un autre test.

« Mais même après cet appel, je reste positif et je fais le point sur ma vie. Cela aide certainement à mettre les choses en perspective et vous rappelle ce que vous avez appris tout au long du parcours du cancer. Et j’ai parfois besoin d’un rappel. (sic) »

En 2020, le cancer de l’actrice était de retour et au stade quatre, se propageant au-delà de son emplacement d’origine.

Doherty a continué à travailler depuis le retour du cancer. Elle est apparue dans « List of a Lifetime », « Mourir pour appartenir », « Forteresse » et « Hot Seat ».

« Je veux que les gens n’entendent pas le cancer de stade 4 et pensent à la personne qui est grise et qui tombe et ils ne peuvent pas bouger et ils vont en hospice et ils ne peuvent pas travailler », avait-elle précédemment déclaré dans une interview avec » Divertissement ce soir. » « Vous êtes radié si rapidement, même si vous êtes en pleine forme, en bonne santé et heureux et que vous voulez sortir et travailler. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.