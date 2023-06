Shanna Moakler rencontre la petite amie de son fils Landon Barker, Charli D’Amelio – Hollywood Life

Voir la galerie





Shanna Moakler48 ans, a rencontré son fils Landon Barkerla petite amie de, Charli D’Amelio, 19 ans, pour la première fois ce mois-ci et elle est allée sur Instagram pour partager une photo du moment mémorable. Dans l’instantané, elle portait une veste noire et des lunettes de soleil alors que ses longs cheveux blonds étaient détachés et elle posait aux côtés de Landon, 19 ans, qui portait un débardeur noir et un pantalon blanc. Charli était de l’autre côté de son beau et portait une tenue en maille noire alors que ses longs cheveux noirs étaient baissés.

« @charlidamelio était ravi de vous rencontrer en personne. Tu es magnifique », Shanna a légendé la photo avec un emoji de princesse. Elle a également tagué le compte de Landon et ajouté un cœur rouge et un emoji d’ancre. La publication a été republiée plusieurs fois une fois rendue publique et les utilisateurs d’Instagram ont commenté à quel point ils l’aimaient.

La rencontre de Shanna et Charli intervient après que ce dernier a commencé à sortir avec Landon l’été dernier. Sa sœur aînée, Dixie D’Amelio apparemment les a mis en place et ils ont commencé à sortir ensemble tout de suite. En juillet dernier, l’influenceuse des réseaux sociaux a présenté la musicienne à ses parents, Heidi et Marc d’Amélio et ils ont assisté à un match des étoiles de la MLB au Dodger Stadium.

Lorsque Landon et Charli ne font pas la une des journaux avec leurs familles, ils le font avec des séances photo communes. Les tourtereaux ont posé pour des photos torrides dans le numéro d’avril de Chargeur Mini V. Qu’il s’agisse de danser ensemble ou de se regarder dans les yeux tout en se tenant, il n’y avait pas de romantisme dans la couleur accrocheuse et les pierres précieuses en noir et blanc. Ils portaient également diverses tenues à la mode, notamment une veste en cuir noir et un pantalon avec des paillettes sur les côtés pour Landon, ainsi qu’un haut court sans manches noir et une jupe assortie pour Charli.

Le couple a également participé à une séance de questions-réponses pour la diffusion du magazine et a partagé des informations intéressantes sur lui-même et sur leur relation. « Je fais constamment des blagues et j’adore être entouré de gens qui font la même chose ! Une qualité que j’admire particulièrement chez Charli », a déclaré Landon en parlant de la façon dont il trouve que « l’humour » est la qualité qu’il préfère chez les femmes. Ils ont également parlé de leurs héros, Charli citant « les gens avec qui je m’entoure » comme ses héros et Landon citant son père, Travis. « Si cela ne concernait qu’une seule personne, je devrais le donner à mon père. Il n’y a personne qui me soutient plus que lui », a-t-il déclaré.

