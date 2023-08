Shanna Moakler perd ses deux parents à 7 mois d’intervalle : « Il est avec ma belle mère »

Shanna Moakler s’est rendue sur Instagram vendredi pour partager que son père, John W. Moakler III, est décédé sept mois après la mort de sa mère.

Moakler a publié un hommage à son père sans révéler sa cause de décès.

« C’est avec une grande tristesse que je partage le décès de mon père, le seul réconfort est de savoir qu’il est avec ma belle mère », a commencé la légende de Moakler.

« Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu passer autant d’années avec mes parents que moi, et d’avoir le temps que j’ai eu ces dernières semaines avec lui. Mon père était un mari, un médecin et un père incroyable, il était plus que quiconque pourrait demander , » elle a continué.

« Je m’accrocherai à la vie incroyable que mes parents m’ont offerte et à l’amour et à la force qu’ils m’ont insufflé. Le soutien indéfectible à des moments où je ne le méritais pas. Je t’aime papa et mon monde ne sera plus jamais le même sans vous dedans. J’apprécie tous ceux qui ont tendu la main et envoyé des messages de soutien. Godspeed « , a conclu Moakler son hommage, qui consistait en un carrousel d’images avec son défunt père.

Plus tôt cette année, Shanna a partagé que sa mère, Gail Moakler, est décédée à l’âge de 77 ans.

« C’est le jour où j’ai toujours eu peur de perdre ma meilleure amie, mon système de soutien et ma belle maman », a écrit Shanna en légende de son message d’hommage à sa mère en janvier.

« Honnêtement, je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point elle était aimante, gentille et incroyable. Honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire cette vie sans elle. Quelle chance j’ai d’avoir été sa fille et de l’avoir eue pendant aussi longtemps que je l’ai fait.

« Elle était tout ce que j’espérais être et elle me manquera chaque seconde de chaque jour. Je t’aime maman. Embrasse Vo vo pour moi et embrasse Mason. S’il te plaît, rends-moi visite dans mes rêves. »

Moakler a honoré le 50e anniversaire de mariage de ses parents sur Instagram en 2021.

« Aujourd’hui, c’est officiellement le 50e anniversaire de mariage de ma mère et de mon père ! Les emmener à #capriccios avec la famille ! Avoir un amour comme celui-ci », a-t-elle légendé la photo rétrospective de ses parents. « Je t’aime, tu m’inspires tous les jours. »

Shanna, lauréate de Miss USA et ancienne Playboy Playmate du mois, était mariée au batteur de Blink 182, Travis Barker.

Le couple a divorcé en 2008 et partage deux enfants – Landon et Alabama. Elle est également maman d’Atiana De La Hoya, qu’elle partage avec Oscar De La Hoya.