Shanna Moakler, l’ex de Travis Barker, nuance le rocker et sa petite amie Kourtney Kardashian en se moquant d’une photo du désert

L’ex-femme de TRAVIS Barker, Shanna Moakler, a fait de l’ombre au rockeur et à sa petite amie Kourtney Kardashian en se moquant de leurs photos saisissantes dans le désert.

La femme de 46 ans a profité de son histoire Instagram vendredi pour partager sa propre interprétation de la photo.

Instagram

Shanna a ombragé Travis et Kourtney en se moquant de leur récent post sur les fesses[/caption]

Getty

Elle est l’ex-femme de Travis Barker[/caption]

La Mega Agency

Les choses se sont réchauffées entre le nouveau couple ces dernières semaines[/caption]

Shanna a recruté l’aide de son petit ami Matthew Rondeau, qui a posé nu alors qu’il s’installait sur le ventre alors qu’elle agrippait ses fesses nues.

Elle a tagué son petit ami de 28 ans dans le post, ainsi que six émojis qui pleuraient et qui lui cachaient la fissure du cul.

Le message de Shanna vient peu de temps après le batteur de Blink-182 a posté un clip de lui-même avec effronterie attraper KourtneyLe cul alors qu’ils ont fait une excursion en bateau autour de la station balnéaire exclusive d’Amangiri à Canyon Point.

Le nouveau couple a pris des vacances romantiques ensemble après que la star de L’incroyable famille Kardashian ait célébré son 42e anniversaire.

Instagram

Shanna a recruté son petit ami Matthew Rondeau pour les nouvelles

Instagram

Le couple a récemment pris des vacances romantiques pour célébrer l’anniversaire de la star de télé-réalité[/caption]

Travis a filmé Kourtney – qui portait un bikini string nude – alors qu’elle se penchait sur le côté du bateau pour capturer le paysage désertique pittoresque.

Il a placé sa main sur ses fesses pendant qu’il tournait la caméra sur Kourtney et autour du bateau à moteur et de l’eau.

Le couple a également traversé un pont suspendu, s’arrêtant pour partager un baiser dans un doux moment capturé à la caméra.

Le musicien a sous-titré la série de photos et de vidéos: « N’importe où avec vous. »

La star de télé-réalité a été ouvert sur sa nouvelle romance avec Travis, en publiant un claquement torride d’eux s’embrassant dans le désert quelques jours avant son poste torride.

Instagram / Kourtney Kardashian

]

Getty – Contributeur

Kourtney était auparavant en couple avec Scott Disick[/caption]

Des sources ont récemment affirmé que Travis voulait «épouser» Kourtney, mais le KUWTK La star «n’envisage même pas» parce qu’elle ne veut pas blesser son ex Scott Disick.

Scott, 37 ans, récemment admis il n’aime pas la voir avec un autre mec.

L’ancien couple partage trois enfants: son fils Mason, 11 ans, sa fille Penelope, huit ans, et son fils Reign, six ans.

Pendant ce temps, Shanna et Travis se sont mariés en 2004 et ont divorcé en 2008.

L’ancien couple partage ensemble sa fille Alabama, âgée de 15 ans, et son fils Landon, âgé de 17 ans.

Instagram

Les ex partagent trois enfants ensemble[/caption]





En février, Shanna semblait favorable et la romance de Travis et Kourtney quand elle a dit que le batteur « peut gérer le drame Kardashian. »

Selon Page six, Shanna a dit à un paparazzo à l’extérieur de LAX qu’elle était «heureuse» pour son ex et Kourtney.

Shanna a déclaré: «C’est mon ami et coparental, et je veux qu’il soit heureux.

«Et si être avec elle le rend heureux, et qu’elle est heureuse, je suis heureux pour eux deux, honnêtement.

Elle a ajouté: « Il peut gérer ce drame de Kardashian. »