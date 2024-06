Shanna Moakler a « abandonné » en essayant de « rivaliser » avec le style parental de Travis Barker

Moakler a également parlé de sa relation actuelle avec Barker, Kourtney Kardashian et leurs enfants, à la suite d’un drame passé.

Shanna Moakler devient franc à son sujet et Travis Barker Les styles parentaux sont radicalement différents.

Moakler a déclaré qu’elle et le batteur de Blink-182 avaient l’habitude d’avoir une « compétition » pour savoir qui était le meilleur parent pour leurs enfants – Landon, Alabama et la belle-fille de Barker avec Moakler, Atiana De La Hoya – mais elle a finalement « renoncé » à essayer. pour devenir le parent gagnant.

En apparaissant sur Jeff Lewis de SiriusXM en direct Cette semaine, l’ancien mannequin de Playboy a déclaré se sentir plus « scruté » par le public que Barker sur la façon dont ils prenaient soin de leurs enfants.

« C’est un sujet sur lequel je ne pense pas que beaucoup de gens aient vraiment effleuré la surface et aient vraiment une compréhension claire et cela arrive aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Aux mères et aux pères », a-t-elle déclaré lors de l’interview.