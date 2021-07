Le chanteur Shankar Mahadevan s’est récemment réveillé avec une merveilleuse publication de fan sur Instagram. Une fille nommée Anaisha Lakhani a créé un magnifique portrait en mosaïque du chanteur à partir des cubes de Rubik. L’énorme image vibrante montre un cliché souriant du compositeur de musique emblématique. Mahadevan, qui était en admiration devant cette merveille, l’a partagée sur son propre compte Instagram. La légende disait : « Je n’ai jamais rien vu de tel !! Tellement tellement incroyable ! Je suis honoré et touché ! Le clip a recueilli plus de 28 200 likes en deux jours de téléchargement. Les fans aussi ont été émerveillés par cette création. Les commentaires tels que « Magnifique », « Génial » et « Fantastique » ont fait leur chemin vers la publication sur les réseaux sociaux. Le lauréat Padma Shri a ajouté la chanson titre de Dil Chahta Hai en toile de fond.

Plus tôt, Anaisha, qui dirige la page Instagram « The Ace Cuber », a rendu des hommages similaires à différents artistes de Bollywood. L’un des récents portraits était dédié à l’acteur Kartik Aaryan. Elle a également créé des mosaïques de célébrités comme Ayushmann Khurrana, Kriti Sanon, Mr Bean, Virat Kohli, Sonu Sood, Jacqueline Fernandez, le Premier ministre Narendra Modi pour n’en nommer que quelques-uns.

Pendant ce temps, Mahadevan partage généreusement les talents bruts sur lesquels il tombe sur les plateformes de médias sociaux. Il y a quelque temps, il a partagé une vidéo d’une fille chantant parfaitement. Les fans étaient impressionnés par Suryagayathri, qui a déjà une base de fans populaire dans le sud. La chanteuse Breathless a ajouté la légende: « Sa voix est si douce et le contrôle de la voix est vraiment impressionnant. Dieu la bénisse avec de plus en plus de succès.

Plus tôt, le chanteur a partagé une vidéo apaisante d’une personne jouant la version instrumentale de Nadaswaram. Dans la description, il a écrit : « L’âme touche le talent. Écoutez cette interprétation de Sreelesh sur le Nadaswaram ! Mon Dieu quel talent !!!! Je n’ai tout simplement pas pu m’empêcher de publier à son sujet ! »

Mahadevan, avec les co-compositeurs Ehsaan et Loy, a récemment produit la bande originale de Farhan Akhtar-starrer Toofan.

