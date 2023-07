Shania Twains s’efface sur scène lors d’un concert à Chicago

Shania Twain a rencontré le sol en tournée ce week-end après avoir glissé sur scène tout en jouant.

Twain, 57 ans, se pavanait sur la scène de Chicago sur sa chanson « Don’t Be Stupid (You Know I Love You) » dans des bottes à hauteur du genou lorsqu’elle a glissé et est tombée au sol.

Dans un fan a enregistré une vidéola star de la country n’a pas sauté un instant, criant de façon amusante à la foule : « Ne sois pas stupide Chicago. Tu sais que je t’aime », avant de pousser un petit cri.

Elle finit par se lever et reprit la chanson.

COUNTRY STAR TIM MCGRAW PREND UNE CHUTE À SON CONCERT ET TOMBE DANS LES FANS

Twain s’est moquée d’elle-même sur les réseaux sociaux, répondant à un article écrit sur l’incident.

« J’ai bien réussi l’atterrissage », a-t-elle écrit en plaisantant sur Twitter avec un emoji clignotant.

LE CONCERT HOLLYWOOD DE SHANIA TWAIN DESSINE UN PHOTOBOMBING TOM HANKS, CRYING DAX SHEPARD

Les fans ont été impressionnés par la résilience de la chanteuse, commentant des choses comme « Oh, elle a pris cette glissade comme une championne et a fini comme si ce n’était rien » et « c’était la meilleure gracieuse glissade et récupération ».

« Vous avez toujours un ami. Tenir le palier… Je dois dire que ça m’impressionne. Merci Mme Shania, vous êtes toujours la seule », a écrit un autre fan à Twain.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’auteure-compositrice-interprète canadienne est actuellement en tournée « Queen of Me ».

Son sixième album studio du même nom est sorti en février.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

À propos de la tournée, Twain avait précédemment déclaré à USA Today : « Je ne vais pas faire les classiques, mais je ne les ferai pas tous. Depuis que j’ai fait les résidences à Vegas (des tubes), je vais en donner quelques-uns. ceux-là se reposent et je fais ce mélange de chansons que je n’aurais peut-être pas fait sur scène auparavant et je sais que les gens les adorent », a-t-elle expliqué.

Son prochain arrêt est lundi soir à Bethel, New York.