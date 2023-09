Shania Twain : Un regard sur la carrière musicale ultra réussie du Canadien

Shania Twain, née Eilleen Regina Edwards, est une chanteuse née au Canada avec des racines de musique country. Les chansons populaires de Twain incluent les succès des années 90 « Whose Bed Have Your Boots Been Under? » « Tu es toujours le seul » et « Ça ne m’impressionne pas beaucoup ».

Twain a commencé à se produire sur scène très jeune. Son premier album éponyme, « Shania Twain », n’avait battu aucun record, mais son deuxième album, produit avec Robert John Lange, « The Woman in Me », l’a mise sur la carte.

L’album est sorti en 1995 et a valu à Twain son premier Grammy Award. Twain a remporté le prix de la meilleure chanson country et de la meilleure performance vocale country féminine pour « You’re Still The One ». Au total, Twain a été nominé pour 18 Grammy Awards et en a remporté cinq.

Twain a développé une relation amoureuse avec le producteur Lange et ils se sont mariés en 1993. Le mariage a pris fin après une prétendue liaison entre Lange et Marie-Anne Thiébaud, assistante du couple. Par la suite, elle se rapproche de Frédéric Thiébaud, l’ex-mari de Marie-Anne Thiébaud. Les deux se sont mariés en 2011.

En 1997, Twain a sorti son album « Come On Over ». Elle a effectué une première tournée en Amérique du Nord en 2003. De 2012 à 2014, Twain a présenté son premier spectacle en résidence à Las Vegas au Caesars Palace intitulé « Shania : Still the One ». Elle a eu une deuxième résidence « Let’s Go » qui a débuté en 2016. Twain a annoncé une troisième résidence pour 2024.

En 2017, après avoir pris une pause de 15 ans dans la sortie musicale, Twain a réalisé « Now ». En 2022, elle a fait la promotion de son nouveau documentaire Netflix intitulé « Not Just a Girl » et en 2023, Twain a sorti un autre album, « Queen of Me ».