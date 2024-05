Shania Twain sur « l’erreur » de son ex-mari de tricher avec sa meilleure amie : « Triste pour lui »

Shania Twain est une pardonneuse.

La chanteuse de « Any Man of Mine », 58 ans, a révélé qu’elle avait pardonné à son ex-mari Robert « Mutt » Lange d’avoir eu une liaison avec son amie proche Marie-Anne Thiébaud en 2008.

« Le pardon fait partie de la famille du lâcher prise », a déclaré Twain lors de la conférence de presse. Excellente entreprise avec Jamie Laing podcast du 28 mai. « Mais le pardon, plus particulièrement pour moi en tout cas, ce n’est pas nécessairement oublier. »

Mutt Lange et Shania Twain en Nouvelle-Zélande en mars 2003. Stephen D’Antal/Shutterstock

« Il s’agit de comprendre l’autre personne, et cela peut signifier qu’elle a tort », a-t-elle ajouté. « Peut-être croyez-vous toujours que tout ce qu’ils ont fait était mal. »

Twain et Lange, 75 ans, étaient mariés depuis 15 ans lorsqu’il a eu une liaison avec Marie-Anne. Le couple, qui a accueilli leur fils Eja en 2001, s’est séparé en 2008 et a divorcé deux ans plus tard.

Au lendemain de cette liaison, Twain tombe amoureux de Frédéric Thiébaud, l’ancien mari de Marie-Anne. Ils se sont mariés en janvier 2011 et sont toujours ensemble.

Shania Twain et Frederic Thiebaud à la vitrine d’artistes 2023 de Sir Lucian Grainge le 4 février 2023. Todd Williamson/Shutterstock

« Est-ce que je déteste mon ex-mari pour avoir commis une erreur ? Non, c’est son erreur. Ce n’est pas mon erreur », a déclaré Twain sur le podcast.

« Tellement triste pour lui d’avoir commis une si grave erreur avec laquelle il doit vivre. Et je ne sais pas ce que c’est, mais ce n’est pas le cas… Ce n’est pas mon poids », a-t-elle poursuivi.

Shania Twain et Mutt Lange à Londres en février 2000. Getty Images

Twain a également reconnu que son ex-mari avait des « problèmes », ce qui lui a permis de lui pardonner plus facilement.

« Ce n’est pas pour lui, pas pour, vous savez, » dit-elle. « Il est donc très difficile de haïr ou de ne pas pouvoir pardonner à quelqu’un en qui vous croyez. C’est un être humain qui mérite empathie et compréhension. Je pense que nous le faisons tous.

Twain avait déjà parlé de la liaison qui avait rompu son mariage dans une interview exclusive avec le New York Post en 2015.

« Quand cela s’est produit, je me suis dit : ‘Oubliez ça, c’est plus que ce que je peux gérer, je ne chanterai plus jamais' », a-t-elle déclaré. « J’ai dû faire mon deuil. »

Shania Twain se produit à Las Vegas le 10 mai 2024. Getty Images pour Live Nation

La chanteuse de « From This Moment On » a également confirmé qu’elle n’avait pas de relation avec son ex-meilleur ami.

«Je ne la vois jamais. Je n’invite pas ce déclencheur dans ma vie… Elle n’est pas mon avenir, elle est mon passé », a-t-elle déclaré.

Shania Twain au gala de remise des prix de la Journée internationale de la femme du sommet Forbes 30/50 2024. Getty Images

Twain a appris à surmonter la liaison de son ex-mari avec l’aide de Thiébaud, 54 ans. En 2020, Twain a parlé à Personnes lors du défilé de mode annuel Go Red For Women Red Dress Collection de l’American Heart Association, sur la façon dont son mari actuel lui a fait croire à nouveau en l’amour.

« Je suis tellement reconnaissante d’avoir retrouvé la foi et le courage d’aimer à nouveau – parce que la dernière chose que vous voulez faire quand vous êtes écrasé, c’est aimer à nouveau », a-t-elle expliqué.

Frédéric Thiebaud et Shania Twain au Country Power Players 2018 du Billboard Magazine le 5 juin 2018. Todd Williamson/Images de janvier/Shutterstock

« Lorsque vous subissez une grande perte, vous perdez la foi ; tu es très découragé. Je suis sûr que beaucoup de gens disent : « Je n’aimerai plus jamais ». Je ne veux plus jamais tomber amoureux. Des chansons ont été écrites à ce sujet.

« Je suis vraiment heureux que cela ait changé pour moi », a ajouté Twain, « et c’est ce qu’est cette relation. »