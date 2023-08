Shania Twain soutient Céline Dion au milieu d’une bataille de santé avec SPS – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ken McKay/ITV/Ben Perry/Shutterstock

Céline Dion55 ans, bénéficie du soutien de Shania Twain, 57 ans, au milieu de ses problèmes de santé qui l’ont forcée à annuler le reste de sa tournée mondiale. Shania a fait l’éloge de Céline – qui lutte contre le syndrome de la personne raide (SPS) – dans une interview avec Panneau d’affichage le 10 août. « Je suis tellement fan de la voix de Céline », a déclaré Shania à propos de son compatriote chanteur canadien. « C’est une chanteuse et une artiste unique et extraordinaire », a-t-elle ajouté.

L’interprète de « Any Man Of Mine » a déclaré qu’elle voulait « se connecter » avec Céline bientôt. Shania a également dit qu’elle ressentait pour Céline au milieu de ses problèmes de santé et a expliqué comment elle pouvait s’identifier à l’interprète de « My Heart Will Go On » puisqu’elle luttait contre la maladie de Lyme depuis 2003.

« Je pense que ça doit être si difficile, et je sais – ne parlant que de mon expérience – à quel point il est horrible de penser que quelque chose vous empêche de chanter ou interfère avec cette joie dans votre vie », a déclaré Shania. « Alors je prie juste pour qu’elle soit capable de le surmonter et qu’elle soit à nouveau là-haut en train de chanter pour nous tous. »

En décembre 2022, Céline a rendu public son combat contre le SPS, une maladie rare et incurable qui provoque une raideur musculaire et des spasmes douloureux. « Je suis confrontée à des problèmes de santé depuis longtemps et cela a été vraiment difficile pour moi de faire face à ces défis et de parler de tout ce que j’ai vécu », a-t-elle déclaré à ses fans dans une vidéo. Céline a expliqué que le SPS a affecté sa « vie quotidienne » et a limité sa capacité à marcher et à chanter. Elle a également déclaré que la maladie « affecte quelque chose comme une personne sur un million ».

Cinq mois après avoir annoncé son diagnostic, la mère de trois enfants a partagé la triste nouvelle que le reste d’elle Courage les tournées mondiales prévues pour 2023 et 2024 sont annulées à cause de sa santé. «Je travaille très dur pour reconstruire mes forces, mais les tournées peuvent être très difficiles même lorsque vous êtes à 100%», a-t-elle déclaré à ses fans en mai 2023. «Ce n’est pas juste pour vous de continuer à reporter les spectacles, et même même si ça me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler maintenant jusqu’à ce que je sois vraiment prêt à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez tous que je n’abandonne pas.

