Shania Twain sort une nouvelle chanson “Waking Up Dreaming” sous le label Republic Nashville

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Shania Twain a sorti sa nouvelle chanson, “Waking Up Dreaming”; la country sensations première nouvelle chanson en cinq ans, et elle a changé les choses. Elle a sorti sa nouvelle chanson sous un tout nouveau label, Republic Nashville, dont elle est la première artiste.

Twain a précédemment publié de la musique sous Mercury Records / UMG Nashville avant de passer à Republic Nashville, qui relève de Republic Records.

“Shania est l’une des artistes les plus influentes et les plus percutantes de cette génération”, a déclaré Monte Lipman, co-fondateur et PDG de Republic Records, à propos de la superstar country. “C’est un talent rare dont l’héritage continue de résonner dans le monde entier. Nous ressentons une immense gratitude pour soutenir son nouveau travail, qui est spectaculaire.”

SHANIA TWAIN DÉTAILLE COMMENT LA MALADIE DE LYME A AFFECTÉ SA CARRIÈRE : « JE PENSAIS QUE J’AI PERDU MA VOIX POUR TOUJOURS »

Elle a annoncé la sortie de sa chanson sur Instagram avec une longue légende et une photo d’un Twain aux seins nus portant des bottes et un chapeau de cow-boy roses flashy.

“Chaque fois que j’annonce quelque chose comme ça, je reçois une telle montée d’adrénaline et de nervosité, ça ne vieillit jamais…”, a écrit Twain dans son post Instagram. “Je suis super excité de partager avec vous que ma nouvelle chanson ‘Waking Up Dreaming’ sort ce vendredi !!

“J’ai passé les deux dernières années à travailler sur de la nouvelle musique… sur mon documentaire… sur la résidence à Vegas et ça a été une période tellement enrichissante sur le plan créatif pour moi, j’ai hâte pour ce prochain chapitre et ‘Waking Up Dreaming’ est juste le début”, a poursuivi le chanteur.

SHANIA TWAIN DIT QU’ELLE S’ENNUIE DE LA MUSIQUE COUNTRY, VEUT PLUS DE REPRÉSENTATION FÉMININE

Twain a également publié un clip vidéo avec le nouveau morceau optimiste.

Même si Twain n’a sorti aucune nouvelle musique depuis 2017, date à laquelle elle a sorti son album “Now”, elle a travaillé sur divers autres projets entre-temps. En juillet 2022, son documentaire Netflix “Not Just A Girl” a commencé à être diffusé sur la plateforme.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Twain a également eu sa résidence à Las Vegas, “Shania Twain ‘Let’s Go!” au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino depuis décembre 2019, où elle interprète ses méga hits comme “Man! I Feel Like A Woman!” et “Tu es toujours le seul”.