Shania Twain s’exprime sur la liaison de son ex-mari : « Tellement triste pour lui »

La chanteuse de « From This Moment On » a parlé du pardon en parlant de son ex-mari, le producteur de musique Robert « Mutt » Lange, qui a quitté Twain pour sa meilleure amie en 2008. Lange et Twain ont été mariés pendant 14 ans avant leur séparation. Ils partagent un fils, Eja D’Angelo Lange.