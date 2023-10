Shania Twain se souvient d’une enfance difficile, chantant dans les bars à 8 ans : « Je me suis développée un peu cassée »

Shania Twain se sent « un peu brisée » après son enfance difficile.

Le chanteur est apparu dans « The Drew Barrymore Show », où les deux stars se sont liées à cause de la pression qu’elles ont ressentie lorsqu’elles étaient enfants pour subvenir aux besoins de leur famille et s’élever elles-mêmes ou, dans le cas de Twain, d’autres personnes en bas âge.

« Je suis devenu un peu brisé, je pense », a déclaré Twain à Barrymore, se souvenant d’adultes ivres « tombés sur elle » alors qu’ils étaient dans des boîtes de nuit à l’âge de 8 ans et « simplement mis dans des situations qui n’étaient pas naturelles ».

« J’adorais ce que je faisais, je veux dire, j’adorais la musique, donc j’étais déchirée », a-t-elle poursuivi. « J’avais cette passion pour la musique et je pensais : ‘Eh bien, je suppose que si vous avez une passion pour la musique, c’est comme ça qu’il faut le faire.' »

Twain a fait ses débuts en tant que musicienne en chantant dans les bars lorsqu’elle était enfant, et l’argent qu’elle gagnait était destiné à subvenir aux besoins de sa famille, notamment ses quatre frères et sœurs, sa mère et son beau-père.

« Je pense que certaines personnalités ne sont pas aussi capables d’y faire face. Je me sens chanceux d’avoir été aussi résilient, mais j’en ai payé le prix », a déclaré Twain à Barrymore.

« Les enfants sont prisonniers du milieu adulte. Et c’est ce que j’ai ressenti », a-t-elle ajouté.

Barrymore a réfléchi à son émancipation à 14 ans et à l’obtention de son propre appartement, disant à Twain : « Ma plus grande chose que j’aimerais enfin mettre au lit est d’arrêter d’être en colère et déçue et si critique à l’égard de la façon dont je me suis élevée. Mais je n’avais pas autre choix, parce que je devais le faire. »

Twain l’a rassurée en lui disant que c’était « un fardeau injuste imposé à l’enfant. Ce n’est pas juste. Les enfants ne devraient pas être accablés par cela, comme la façon dont vous parlez en ce moment. »

Parlant de sa propre expérience, Twain a poursuivi : « Je ne m’en veux pas. J’étais un mauvais parent à 10 ans. Bien sûr, j’étais un très mauvais parent à 10 ans ! Je devais être le pire parent à 10 ans. Comment faire ? vous mettez les enfants dans le bain, vous lavez leurs vêtements à la main, vous vous assurez qu’ils sont secs le matin, vous les faites monter dans le bus, les nourrissez – bien sûr, je n’ai pas bien fait cela. terrible parent. »

Twain, qui a qualifié ses frères et sœurs de ses enfants dans l’interview, a dû en assumer l’entière responsabilité légale à l’âge de 22 ans après la mort de leurs parents dans un accident de voiture.

« C’était un autre type de parentalité parce que maintenant il n’y avait personne à blâmer parce que maintenant ils sont partis », a déclaré l’homme de 58 ans. « Tout d’un coup, je suis responsable de prendre des décisions concernant l’hypothèque de mes parents. Je ne savais pas qu’ils avaient une hypothèque, je ne savais pas de quoi il s’agissait, je ne savais rien de la façon dont ils géraient leur entreprise ou dettes ou d’assurance. J’ai dû apprendre du jour au lendemain. Mes parents sont décédés. Trois jours plus tard, je me retrouve dans des cabinets d’avocats et de compagnies d’assurance.

Cette pression exercée à un jeune âge a incité Twain à continuer de prendre des risques en tant qu’adulte.

« Mais c’est pour ça que c’est si bon de plonger maintenant dans ma vie parce qu’on ne sait pas toujours ce qu’il y a de l’autre côté de la falaise. On ne sait pas toujours quelle est la profondeur de l’eau quand on saute. Quoi qu’il t’arrive, vous passerez de l’autre côté et lorsque vous ouvrirez les yeux, vous vous direz : « wow, j’ai réalisé quelque chose » », a-t-elle déclaré.

« En fait, j’ai franchi un seuil de peur, j’ai dépassé un seuil de peur. Peu importe que vous soyez de l’autre côté, c’est plutôt le fait que vous avez réussi à franchir le pas. »