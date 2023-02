Shania Twain révèle une expérience de mort imminente pendant une maladie terrifiante

Shania Twain partage les circonstances effrayantes dans lesquelles elle a failli mourir du COVID-19.

Dans une interview avec Zane Lowe sur Apple Music 1, Twain, qui est asthmatique, a révélé qu’elle avait eu un “vraiment mauvais combat avec COVID”, qui était “très menaçant”.

“J’ai dû être évacuée par une équipe spéciale… Personne d’autre ne m’emmènerait à l’hôpital… Vous ne pouvez pas simplement prendre un patient COVID et le transporter à l’hôpital”, se souvient-elle de l’épreuve.

“Alors ils ne me donneraient pas de lit, bien sûr, naturellement, jusqu’à ce que je puisse confirmer que je pouvais obtenir cet air-vac pour m’y amener”, a-t-elle déclaré.

“J’ai eu une pneumonie COVID”, a-t-elle expliqué à propos de l’infection pulmonaire causée par l’infection d’origine. “Chaque jour, mes poumons se remplissaient d’inflammation”, a-t-elle révélé.

“Dans les 12 jours, j’étais à peu près en train de mourir. Heureusement, j’ai eu une thérapie au plasma, et cela a fonctionné”, a-t-elle déclaré à propos du traitement.

“Ça ne marche pas pour tout le monde, c’est ce qui est triste”, a ajouté Twain.

“Mes anticorps ne s’accumulaient pas et mes poumons devenaient de plus en plus inflammatoires… J’attendais juste que la thérapie au plasma se déclenche.”

Bien que lucide à l’hôpital, Twain dit qu’elle a été tenue dans l’ignorance de la façon dont elle réagissait au traitement.

“Le personnel autour de moi était vraiment, vraiment bon. Ils ne m’ont pas dit à combien de jours de traitement au plasma je ne pouvais pas répondre avant… vous savez sous respirateur, en sortant”, a-t-elle déclaré à propos de son équipe médicale. .

“J’étais à mi-chemin de ce qui aurait été considéré comme mon traitement maximal”, apprendra-t-elle plus tard. “Ils n’ont pas dit ça, ce qui était super.”

Twain dit que lorsqu’elle est sortie de l’hôpital, elle “est allée directement dans le studio”.

Son expérience avec COVID a inspiré une chanson de son nouvel album, “Queen of Me”, intitulée “Inhale/Exhale AIR”.

“J’ai écrit une chanson sur toutes les choses que vous pouvez faire avec l’air que nous tenons pour acquises”, a-t-elle déclaré à Lowe. “Nous prenons l’air pour acquis.”

Le sixième album studio de Twain sortira le 3 février. Elle devrait partir en tournée ce printemps.