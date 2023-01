Shania Twain révèle qu’elle était «pétrifiée» de poser nue pour une nouvelle musique

En septembre, Shania Twain s’est déshabillée pour la reprise de sa chanson “Waking Up Dreaming”, le premier single de son prochain album “Queen of Me”.

Maintenant, Twain discute de la raison significative pour laquelle elle a tout dévoilé, malgré sa peur.

“J’ai fait tout un tournage dans le cadre de la pochette de l’album où je suis complètement nue. Et c’était très – c’était vraiment effrayant”, a-t-elle déclaré à Hoda Kotb dans “Today”.

“Je n’aime pas vraiment mon corps, je n’aime pas me regarder dans le miroir avec les lumières allumées ou regarder du tout mon corps dans le miroir. Alors j’ai dit, écoute, je vais affronter cette peur .”

De la décision, Twain, 57 ans, dit que c’était “responsabilisant”.

“Je suis tellement content de l’avoir fait. J’étais pétrifié, mais une fois que j’ai appuyé sur cet interrupteur et que j’ai plongé dedans, je me suis dit:” Je suis tout à fait “. Je me suis engagé à 100 %. Et je ne pensais pas à ce que les autres pensaient. Je ne pensais pas à qui était dans la pièce. C’est à propos de moi, c’est mon moment pour vraiment m’embrasser dans un moment vulnérable. Ça devait être vulnérable où je sentais que j’avais peur d’être jugée ou peut-être même ridiculisée – d’être gênée. Mais ce n’était que stimulant. C’était vraiment fabuleux “, a-t-elle déclaré.

En plus de se sentir autonome, Twain a également vu le fait d’être nu comme une opportunité d’arrêter de se cacher.

“Je vais mettre la mode de côté”, a-t-elle déclaré à propos du choix d’être nue. “La mode que nous utilisons pour flatter nos formes, pour peut-être cacher les choses que nous n’aimons pas pour nous faire ressembler davantage à ce que nous aimerions vraiment ressembler sans les vêtements”, a-t-elle expliqué. “Mettre la mode de côté, c’est moi.”

Elle a également parlé du titre de son nouvel album, “Queen of Me”, expliquant qu’elle a pris la décision consciente de s’autonomiser.

“Je suis ma propre royauté. Je suis mon patron”, a-t-elle déclaré. Pour Twain, l’album est “une déclaration de confiance en soi” à laquelle elle “est devenue plus au cours des dernières années”.

“En vieillissant, et vous savez, notre peau commence à fondre et toutes sortes de choses nous arrivent… J’ai réalisé que, wow, j’étais timide à l’idée de porter un bikini à la plage quand j’étais plus jeune, et je suis penser – c’était ridicule! Je dois arrêter ces bêtises et commencer à porter un bikini à la plage maintenant, même si je ne suis pas moi-même à 20 ans. Vous savez, je dois juste surmonter ce truc “, elle m’a dit.