Shania Twain révèle qu’elle a eu des «pannes» au milieu d’une bataille contre la maladie de Lyme – Hollywood Life

Shania Twain a révélé certaines de ses plus grandes peurs après avoir reçu un diagnostic de maladie de Lyme au début de son documentaire Netflix : Shania Twain : Pas seulement une fille, qui a été créée sur le streamer le mardi 26 juillet. Elle a révélé qu’entre les épisodes de vertige, elle aurait de petites pertes de mémoire, et cela l’inquiétait pendant qu’elle jouait.

La chanteuse de 56 ans a reçu un diagnostic de Lyme lors d’une tournée derrière son record de 2002 En haut!, et elle a admis que la maladie avait vraiment affecté ses capacités d’interprétation dans le nouveau documentaire. “Mes symptômes étaient assez effrayants car avant d’être diagnostiqué, j’étais sur scène très étourdi, je perdais l’équilibre”, a-t-elle expliqué dans le nouveau film, par Initié. Le vertige est l’un des symptômes des symptômes ultérieurs de la maladie de Lyme, selon le CDC.

Tout en disant qu’elle s’inquiétait de la façon dont la maladie affecterait sa voix, elle a également révélé qu’elle avait des pertes de mémoire effrayantes. “J’avais peur de tomber de la scène et la scène est assez haute. Je restais donc loin du bord. J’ajustais ce que je faisais », a-t-elle expliqué. “J’avais ces coupures de courant de très, très millisecondes, mais régulièrement toutes les minutes ou toutes les 30 secondes.”

Le documentaire n’est pas la première fois que Shania parle de Lyme. Elle a évoqué la perte de sa voix à cause de la maladie lors d’une interview en 2020 avec Femmes lâches. “Il y a longtemps que je pensais que je ne chanterais plus jamais”, a-t-elle déclaré. “Je dirais [it was] probablement sept bonnes années avant qu’un médecin ne découvre qu’il s’agissait de lésions nerveuses de mes cordes vocales, directement causées par la maladie de Lyme. Je faisais simplement de l’équitation dans la forêt et j’ai été mordu par une tique. Heureusement, le « Homme ! Je me sens comme une femme!” l’icône country a pu chanter à nouveau ! Elle a parlé de subir une opération de la gorge pour aider depuis son diagnostic dans une interview de 2019 avec En plus.