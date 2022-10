Shania Twain regarde le Canada avec 17 arrêts lors de sa tournée Queen of Me 2023

Shania Twain va va bien alors que l’artiste féminine qui a remporté cinq prix Grammy et qui a remporté le plus de ventes dans l’histoire de la musique country fera 17 arrêts au Canada au cours de sa Reine de moi tournée mondiale.

L’annonce de la tournée est en conjonction avec son nouvel album intitulé Reine de moi devrait sortir le 3 février 2023.

Pour la majorité des spectacles canadiens, Lindsay Ell accompagnera Twain dans le cadre de son acte d’ouverture. Artiste de musique country canadienne montante, Robyn Ottolini sera la première partie de spectacles sur la côte est ainsi que le spectacle au Québec. La seule exception à un acte d’ouverture différent serait son spectacle à Ottawa en juillet, car il fait partie du Bluesfest d’Ottawa.

La tournée débutera en avril prochain à Spokane, Washington, et comptera 49 arrêts en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Selon un communiqué de presse, ce sera la première fois que les fans de Shania Twain du monde entier pourront voir la reine de la country pop. en près de cinq ans.

D’ouest en est, la Reine de moi La tournée s’arrêtera dans les villes canadiennes suivantes :

2 et 3 mai — Vancouver — Rogers Arena

5 et 6 mai — Edmonton — Place Rogers

9 et 10 mai — Calgary — Scotiabank Saddledome

12 mai — Saskatoon — Centre SaskTel

14 mai — Winnipeg — Centre Canada Vie

12 juin — Halifax — Scotiabank Centre

14 juin — Moncton, N.-B. — Centre Avenir

17 juin — Québec — Centre Vidéotron

18 juin — Montréal — Centre Bell

20 juin — Hamilton, Ont. — Centre FirstOntario

21 juin — London, Ont. — Jardins Budweiser

23 et 24 juin — Toronto — Scène Budweiser

6 juillet — Ottawa — Ottawa Bluesfest

Les billets seront mis en vente le vendredi 4 novembre 2022 à 10 h, heure locale, sur le site Web de LiveNation.

L’annonce fait également suite à son “Let’s Go!” La résidence à Las Vegas, qui s’est terminée en septembre, quelques semaines avant qu’elle ne sorte un nouveau single, Se réveiller en rêvant.

Plus tôt dans l’année, Twain a creusé son histoire personnelle dans un documentaire Netflix, Pas seulement une fille.

Dans un effort pour aider à promouvoir un changement positif dans la vie des enfants en temps de crise et de difficultés économiques, 1 $ de chaque billet vendu ira à l’association caritative de Twain, Shania Kids Can. Fondé en 2010, l’organisme de bienfaisance offre aux enfants des consultations individuelles, un soutien scolaire et des activités de groupe, ainsi que des collations nutritives et des programmes de repas au besoin, tout cela dans l’environnement sûr et propice à la confiance qu’est le Shania Kids Can Clubhouse.

La tournée se termine le 26 septembre 2023 à Birmingham, au Royaume-Uni

— avec des fichiers de La Presse canadienne