Shania Twain redevient brune aux BRIT Awards 2023 Mopays.com

Shania Twain, 57 ans, est redevenue brune après être temporairement devenue blonde et rousse. La chanteuse s’est présentée samedi aux BRIT Awards 2023 à Londres, en Angleterre, avec des cheveux bruns alors qu’elle posait sur le tapis rouge. Elle portait également une robe jaune accrocheuse et des bijoux comprenant des boucles d’oreilles en argent, un collier en argent et des bracelets.

Bien que Shania se soit présentée à la populaire remise des prix, elle n’a pas prévu de présenter ou de se produire. La belle est très probablement là pour promouvoir son nouvel album, Reine de moi. Elle était tout sourire alors qu’elle posait avec confiance pour les caméras et avait même ses ongles peints en jaune et noir pour correspondre à sa robe.

Avant que Shania n’assiste aux BRIT, elle a assisté à une afterparty pour les Grammy Awards 2023 la semaine dernière. Ses cheveux étaient longs et rouge vif lors de l’apparition et elle portait une autre tenue épique qui comprenait une combinaison noire et des bottes noires. Elle a également assisté à la cérémonie proprement dite plus tôt dans la nuit dans un costume à pois noir et blanc à paillettes avec un chapeau long assorti.

Shania est également devenue blonde pour un événement de Republic Records juste avant les Grammys. Elle a également affiché les nouvelles tresses lors d’une apparition sur Le Late Late Show avec James Corden, qui a été enregistré le même jour. Elle a ajouté une tenue orange soyeuse pour accompagner le relooking des cheveux.

Les serrures colorées de Shania n’ont pas commencé là, cependant. Le crooner “Ça ne m’impressionne pas beaucoup” est sorti avec des cheveux roses le mois dernier. Elle était à New York, NY et faisait la promotion de Queen of Me quand elle a séduit les foules avec le look bubblegum et les fans semblaient l’adorer. Un long manteau de cuir noir et des bottes complètent le nouveau style.

Shania expérimente les couleurs de cheveux depuis la sortie du clip de sa chanson “Waking Up Dreaming” en septembre. Elle a dit au Bbc comment elle est une rêveuse et veut s’amuser avec. « Tout est une question d’évasion. Je suis définitivement l’une de ces rêveuses – c’est beaucoup plus amusant de rêver pendant que vous êtes éveillé et de maquiller ce que vous voudriez être », a-t-elle déclaré. “Je veux être une rock star. je veux être PrinceJe veux être Cyndi Lauperje veux être toutes ces choses amusantes et folles que je n’ai jamais faites et toutes ces choses de mode que je n’ai jamais faites.

