Photo : Shania Twain reçoit des critiques incroyables après son retour musical : Source

Shania Twain profiterait à nouveau pleinement de la vie.

Après avoir affirmé qu’elle avait du mal à maintenir son poids et à être aussi belle que ses homologues plus jeunes, de nouveaux rapports de Vie et style a déclaré qu’elle était de retour au sommet.

À propos de son retour réussi, la source a déclaré : « Shania reçoit des critiques incroyables partout. »

Ils ont également mentionné qu’à l’heure actuelle, « elle a l’air fantastique et son niveau d’énergie atteint des sommets ».

Selon cet initié, la source a mentionné que cette « critique incroyable » « est un énorme soulagement après avoir lutté contre sa santé pendant près de vingt ans », après quoi ils sont passés à un nouveau sujet.

Auparavant, un autre initié avait déclaré au média que Shania « est sous pression pour se produire et rivaliser avec des pop stars qui sont des années plus jeunes, comme Taylor Swift, mais beaucoup de gens remettent en question ses méthodes ».

« Elle semble tellement désespérée d’être parfaite », ont-ils également abordé.

« On dirait qu’elle va s’envoler en un rien de temps et il ne fait aucun doute qu’elle est sur le point d’avoir des problèmes de santé », a conclu la source.