Shania Twain raconte comment elle a pardonné l’infidélité de son ex-mari : « C’est son erreur »

La vision de Shania Twain sur la façon de surmonter le chagrin d’amour est merveilleusement Shania Twain.

La chanteuse superstar était l’invitée d’un récent épisode de «Excellente entreprise avec Jamie Laing» podcast, où elle a évoqué l’infidélité qui a secoué son mariage avec Robert « Mutt » Lange, dont elle a divorcé en 2010 après avoir eu une liaison avec son amie, Marie-Anne Thiébaud.

« Il est très difficile de haïr ou de ne pas pouvoir pardonner à quelqu’un que vous considérez comme un être humain qui mérite empathie et compréhension. Et je pense que nous le faisons tous », a déclaré Twain. « Est-ce que je déteste mon ex-mari pour avoir commis une erreur ? Non, c’est son erreur. Ce n’est pas mon erreur.

Elle a ajouté : « C’est tellement triste pour lui d’avoir commis une si grave erreur avec laquelle il doit vivre. Et je ne sais pas ce que c’est, mais ce n’est pas le cas, ce n’est pas mon poids.

Les deux se sont mariés en 1993 et ​​sont restés ensemble pendant 15 ans. En 2008, ils ont annoncé leur séparation et ont finalisé leur divorce en 2010.

« Le pardon est dans la famille du lâcher prise. Mais le pardon – pour moi, en tout cas – ne consiste pas nécessairement à oublier », a poursuivi Twain. « Il s’agit de comprendre l’autre personne, et cela peut signifier qu’elle a tort. Peut-être que vous croyez toujours que tout ce qu’ils ont fait était mal.

Twain, quant à lui, s’est réuni avec l’ex-mari de Thiébaud, Frédéric Thiébaud, et l’a épousé en 2011. Ils sont toujours ensemble.