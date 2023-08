Shania Twain prie pour Céline Dion après un diagnostic de trouble neurologique incurable : « Ça doit être si difficile »

D’une puissance féminine à l’autre, Shania Twain envoie des prières à Céline Dion.

Dion s’est éloignée des projecteurs depuis qu’elle a annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de trouble neurologique incurable à la fin de l’année dernière.

« J’espère pouvoir me connecter avec elle à un moment donné », a déclaré Twain à Billboard à propos de l’interprète de « La Belle et la Bête ».

« Je pense que ça doit être si difficile, et je sais – ne parlant que de mon expérience – à quel point il est horrible de penser que quelque chose vous empêche de chanter ou interfère avec cette joie dans votre vie. Alors je prie juste pour qu’elle puisse pour le surmonter et elle sera là-haut [on stage] chanter à nouveau pour nous tous », a-t-elle ajouté.

SHANIA TWAIN RÉVÈLE UNE EXPÉRIENCE DE MORT PENDANT UNE MALADIE TERRIFIANTE

« Je suis tellement fan de la voix de Céline », a déclaré Twain. « C’est une chanteuse et une artiste unique et extraordinaire. »

Twain a été franc sur ses problèmes de santé antérieurs, y compris une intervention chirurgicale pour renforcer ses cordes vocales, qui l’a empêchée de parler pendant trois semaines. Elle a dit qu’elle avait subi des lésions nerveuses en conséquence directe de la maladie de Lyme.

« C’était assez déprimant. Dévastateur d’imaginer que je ne chanterais plus jamais, même parler, vraiment, vous savez, ça a toujours été difficile », a-t-elle déclaré à Lorraine Kelly dans son émission sur la maladie.

Également asthmatique, Twain a révélé à Zane Lowe sur Apple Music 1 qu’elle avait eu « un très mauvais combat avec COVID », qui était « très menaçant ».

« J’ai dû être évacuée par une équipe spéciale… Personne d’autre ne m’emmènerait à l’hôpital… Vous ne pouvez pas simplement prendre un patient COVID et le transporter à l’hôpital », se souvient-elle de l’épreuve.

En décembre 2022, une Dion émue s’est rendue sur Instagram pour divulguer ses problèmes de santé.

« Comme vous le savez, j’ai toujours été un livre ouvert. Et je n’étais pas prêt à dire quoi que ce soit avant – mais je suis prêt maintenant. J’ai eu des problèmes de santé pendant longtemps. Et ça a été vraiment difficile pour moi de relever ces défis et de parler de tout ce que j’ai vécu. »

Dion a ensuite révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de syndrome de la personne raide (SPS), qui, a-t-elle expliqué, « affecte quelque chose comme une personne sur un million ».

Le SPS est défini par la Cleveland Clinic comme « un trouble du mouvement auto-immun rare qui affecte le système nerveux central (le cerveau et la moelle épinière). Les personnes atteintes de cette maladie éprouvent d’abord un raidissement des muscles de leur tronc suivi, au fil du temps, par le développement de raideur et de rigidité dans les jambes et d’autres muscles du corps. »

Dion a été relativement discrète depuis son annonce l’hiver dernier. Un représentant du chanteur n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.