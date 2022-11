Shania Twain porte Daisy Dukes & Fishnets pour le spectacle de Jennifer Hudson – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Shania Twain semblait prêt à basculer La Jennifer Hudson Spectacle lors de son passage le samedi 5 novembre. La chanteuse de 57 ans a partagé un photo d’elle-même dans sa loge, portant une tenue géniale avant de se rendre au spectacle. “Tellement excité de passer du temps avec [Jennifer Hudson]!!” elle a écrit, avec un emoji en forme de cœur.

Plus à propos Shania Twain

L’homme! Je me sens comme une femme!” La chanteuse a bercé une paire noire de daisy dukes en jean avec une doublure en fourrure sur une paire de filets de pêche noirs. Elle arborait un haut rose avec des boules de duvet qui ressemblaient à des fleurs partout. Elle a complété le tout avec une paire de bottes à plateforme à talons hauts. Pour la photo, elle cherchait dans son sac, qui était très différent de son haut rose vif, avec un motif camouflage dessus.

Jennifer a également retweeté la photo de la star de “Any Man of Mine”, et il semblait qu’ils étaient très enthousiastes à l’idée de se lier ensemble à l’émission. L’interview de Shania avec Jennifer, 41 ans, sera diffusée sur Syndication le mardi 8 novembre. L’émission comportera également une apparition de Jodie Turner-Smith.

Le look filets de pêche et marguerites n’est pas la seule tenue magnifique que Shania a portée récemment. Lorsqu’elle a annoncé la première de son clip “Waking Up Dreaming” en septembre, l’auteur-compositeur a partagé une photo d’elle seins nus, portant un chapeau de cow-boy et une chemise boutonnée blanche nouée autour de la taille. Lorsqu’elle est arrivée pour les ACM en août, elle portait une robe noire, mais elle était vraiment éclatante avec des bottes à imprimé léopard assorties et un chapeau de cow-boy, alors qu’elle souriait pour une photo sur le tapis rouge. Elle a conservé l’inspiration des imprimés animaliers, tout en portant une robe blanche à rayures, en acceptant le prix d’honneur de l’ACM.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





L’icône du pays a également fait l’objet du documentaire de Netflix Pas seulement une fille, qui a été publié sur le service de streaming au cours de l’été. L’émission a révélé de nombreux détails sur la femme de Shania et ses sentiments dans différentes situations, y compris sa bataille contre la maladie de Lyme lors d’une tournée en 2002. La chanteuse a parlé de tant d’aspects de sa vie.