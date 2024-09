Shania Twain partage son point de vue sur la reprise de Sabrina Carpenter de « That Don’t Impress Me Much »

Sabrina Carpenter a rendu hommage à Shania Twain avec une reprise de « That Don’t Impress Me Much »

Shania Twain est ravie de la reprise par Sabrina Carpenter de sa chanson à succès Cela ne m’impressionne pas beaucoup.

Sabrina, qui est sur elle Court et doux Tournée, a récemment interprété une reprise du tube de Twain de 1997 Cela ne m’impressionne pas beaucoup lors de son spectacle à Toronto.

« C’est juste un énorme compliment. Je veux dire, [Carpenter is] une personne tellement talentueuse ! Elle est intelligente, donc c’est un compliment, a déclaré Twain, 59 ans, dans une interview avec E! Nouvelles aux People’s Choice Country Awards 2024, qu’elle a accueillis.

Mis à part le Pour toujours et pour toujours chanson du hitmaker, Carpenter a également repris Depuis la tournée ABBA Maman MiaSix pence Aucun n’est le plus riche Embrasse-moi lors de différents shows de sa tournée.

Cela vient après le Espresso Le hitmaker a rejoint Christina Aguilera pour interpréter son tube Ce qu’une fille veut pour célébrer le 25ème anniversaire de son premier album.

« Je pense que la première fois que j’ai entendu ta voix, c’était [when] ma mère m’a fait passer une vidéo de toi chantant à huit ans, ‘A Sunday Kind of Love' », a déclaré Sabrina à Aguilera lors de leur rencontre. « C’était la chose la plus inspirante que j’ai jamais vue en tant que jeune fille qui voulait chanter mais ne pensait tout simplement pas pouvoir le faire à cet âge. »