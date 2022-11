Shania Twain parle sans vergogne du vieillissement, du “facteur sans soutien-gorge” et pose nue

Shania Twain a parlé du vieillissement et de la pose nue lors d’une interview avec le réseau en ligne de diffusion en direct TalkShopLive lundi.

La superstar country dit qu’elle est plus à l’aise dans sa peau maintenant qu’elle ne l’était lorsqu’elle était adolescente.

“Ma vérité, en vieillissant, et j’aurais aimé avoir cette vérité quand j’étais plus jeune, c’est juste de me sentir moins désolé de ce que je suis, de mon apparence, moins affecté par les critiques des autres”, a déclaré Twain, 57 ans. ParlerBoutiqueEn direct. “J’étais très peu sûr [when younger]. Je faisais partie de ces adolescentes qui ne porteraient jamais de bikini à la plage, par exemple. Je ne l’ai pas fait quand j’étais plus jeune, donc je vais le faire maintenant. Je vais ressentir et montrer que je me sens bien dans ma peau.”

Twain prouve à quel point elle est confiante, révélant qu’elle a posé nue lors d’une récente séance photo.

“Alors ce que j’ai fait, c’est que j’ai fait une séance photo nue avec juste de la boue”, a révélé Twain. “J’ai enlevé la chemise sur cette photo. Et, croyez-moi, cela m’a demandé du courage parce que je ne suis vraiment pas une exhibitionniste. Tout était à propos de mon propre message à moi-même. Juste en disant: ‘Vous savez, il est juste temps de se sentir à l’aise dans ma propre peau et partagez-la avec d’autres personnes et partagez simplement ces insécurités, jetez cette peau d’insécurité. ‘”

Twain a révélé qu’être à l’aise avec elle-même était une source d’inspiration pour son prochain album, “Queen of Me”.

« Répéter le message à moi-même était le début, en disant simplement : « OK, je suis d’accord avec mon apparence, je vieillis bien, je vais bien et je suis à l’aise avec moi-même. » Et c’était la dernière étape pour dire : “Je ne peux pas dire ça aux gens. Je ne peux pas le dire. Je dois le vivre””, a-t-elle ajouté.

La chanteuse lauréate d’un Grammy est même devenue seins nus pour la pochette de son dernier single, “Waking Up Dreaming”.

Et les fans peuvent s’attendre à ce que “le facteur sans soutien-gorge” soit pleinement efficace sur la couverture de son prochain album.

“Quand j’ai fait ma toute première vidéo, ‘What Made You Say That?’ c’est le tout, tout premier album que j’ai enregistré”, a-t-elle déclaré. “J’étais sans soutien-gorge dans cette vidéo. Mais en tant que jeune femme que j’étais, ça semblait bien parce que j’étais plus guillerette. Donc mon message est, pourquoi cela devrait-il être offensant simplement parce que je suis plus âgée?”