Shania Twain parle de Taylor Swift portant une de ses chemises – Hollywood Life

D’une icône à l’autre. Shania Twain a montré son admiration pour Taylor Swift après que la popstar ait été aperçue portant l’un de ses t-shirts vintage plus tôt en octobre. Shania, 58 ans, a montré qu’elle était clairement flattée par Taylor, 33 ans, et a fait l’éloge d’elle dans une interview sur Le spectacle Drew Barrymore le mardi 17 octobre.

Quand Drew Barrymore a demandé à Shania sa réaction face au chanteur « Anti-Hero » portant sa chemise sur une photo récente, l’icône country a déclaré qu’elle ressentait une parenté particulière avec Taylor. « Droite? N’est-ce pas une poupée ? dit-elle. « En tant que mère, [she’s a] un excellent modèle pour les filles. Je suis totalement dedans. J’ai l’impression d’être sa tante ou quelque chose comme ça.

Shania a continué et a dit qu’elle avait tellement d’admiration pour ce que Taylor a pu accomplir. « Nous sommes synchronisés à bien des égards et j’ai vraiment beaucoup de respect et de compassion pour elle », a-t-elle déclaré. « Le poids de toute jeune artiste dans sa position est énorme, et elle s’en sort sans problème. Cela se fait sans effort, mais nous savons tous que ce n’est pas le cas. C’est beaucoup d’effort. Beaucoup de travail. C’est une travailleuse acharnée, très acharnée.

En fin de compte, Shania a déclaré qu’elle pensait que Taylor portant sa chemise était « vraiment cool » et « doux ». C’est clair qu’elle a tellement de respect pour le « All Too Well » chanteur.

Shania n’a jamais hésité à faire l’éloge de Taylor. Elle a parlé à de nombreuses reprises au fil des ans à quel point elle pensait que la popstar de « Karma » était merveilleuse. Plus récemment, elle a raconté comment elle s’était éclatée à « The Eras Tour » dans une interview en juin 2023 avec E! Nouvelles. «J’ai été vraiment ému par la connexion que la musique a réellement établie entre elle et les fans. C’est une grande conteuse. Cela se voit en direct », a-t-elle déclaré.

Évidemment, le respect est mutuel. Taylor avait crié le chanteur « Any Man of Mine » au CMA Music Fest 2010, en remerciant ses fans. «Je me souviens que quand j’étais petite, je voyais Shania Twain et je me souviens juste d’avoir pensé que si jamais j’avais la chance, par un coup de chance fou, d’être sur scène, je voudrais en faire autant que possible. Je pourrais vous dire merci », a-t-elle déclaré à l’époque, selon CMT.