Shania Twain parle de la « grande erreur » de son ex-mari en trichant avec sa meilleure amie

Shania Twain n’a peut-être pas pardonné sa liaison à son ex-mari Mutt Lange, mais elle ne se laisse pas décourager.

« Le pardon est dans la famille du lâcher prise », a-t-elle déclaré dans le dernier épisode de « Excellente entreprise avec Jamie Laing » Podcast. « Mais le pardon, plus particulièrement pour moi en tout cas, ce n’est pas forcément oublier. Il s’agit de comprendre l’autre personne, et cela pourrait vouloir dire qu’elle a tort… Peut-être que vous croyez toujours que tout ce qu’elle a fait était mal. »

L’interprète de « That Don’t Impress Me Much » était marié au producteur de musique depuis 15 ans lorsqu’il l’a trompée avec son amie proche Marie-Anne Thiébaud en 2008. Twain et Lange, qui partagent leur fils Eja, 22 ans, ont été séparés pour deux ans avant de divorcer en 2010.

Par hasard, ou dans le meilleur complot de vengeance au monde, Twain a épousé Frédéric Thiébaud, cadre de Nestlé, l’ex-mari de Marie-Anne. Le couple mer le jour du Nouvel An à Porto Rico en 2011.

« Est-ce que je déteste mon ex-mari pour avoir commis une erreur ? Non. C’est son erreur. Pas la mienne », a-t-elle déclaré.

« C’est tellement triste pour lui d’avoir commis une si grave erreur avec laquelle il doit vivre. Et je ne sais pas ce que c’est, mais ce n’est pas le cas… Ce n’est pas mon poids. »

Twain, qui vient de commencer une résidence au Planet Hollywood à Las Vegas, a déclaré au « Expert en fauteuil » podcast l’année dernière que son mari actuel gérait la liaison de leurs ex-conjoints bien mieux qu’elle.

« Il était tellement attentionné à propos de tout cela… Ce n’était pas cool avec lui, mais il était plus intelligent à ce sujet », a-t-elle déclaré.

La chanteuse avait déjà vécu une tragédie : elle a grandi dans pauvreté dans les régions rurales du Canada, a souffert abus aux mains de son père et a perdu ses deux parents dans un accident de voiture alors qu’elle avait 22 ans. Ainsi, lorsque l’affaire a été révélée, Twain était « d’une fragilité incontrôlable ».

« Je pensais que pour une fois j’étais stable », a-t-elle déclaré. « Je croyais vraiment que j’étais en sécurité, donc cela m’a vraiment dévasté, je pense plus que toute autre instabilité que j’ai jamais ressentie. »

Twain a failli dire : « Oubliez ça, c’est plus que je ne peux gérer, je ne chanterai plus jamais », a-t-elle déclaré au Poste de New York en 2015. « J’ai dû faire mon deuil. »

Et son ancienne amie ? «Je ne la vois jamais», a déclaré Twain. « Je n’invite pas ce déclencheur dans ma vie… Elle n’est pas mon avenir, elle est mon passé. »

Cette histoire a été initialement publiée dans Los Angeles Times.