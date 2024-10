Shania Twain est prête pour « l’évolution de la musique country » et partage la clé d’une « bonne santé » à 59 ans

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Shania Twain embrasse l’évolution de la musique country alors qu’elle s’adapte à la nouvelle direction que prend le genre.

Twain a parlé à Fox News Digital lors des People’s Choice Country Awards de son sentiment de « privilège » d’être témoin de la nouvelle ère de la musique country.

« J’ai également le privilège de faire partie de la direction que prend le nouveau pays. Je ne veux pas parler de nouveau pays, mais de l’évolution de la musique country et de la direction qu’elle prend », a-t-elle déclaré.

Twain a animé la cérémonie de remise des prix country le 26 septembre et a déclaré à Fox News Digital avant le début de l’émission qu’elle était « excitée » de rencontrer certains des nouveaux artistes.

Twain, 59 ans, est l’un des artistes musicaux les plus vendus avec plus de 100 millions de disques vendus. Elle est également l’artiste féminine de musique country la plus vendue de tous les temps. Twain a même reçu le surnom de « Reine de la country pop ».

À mesure qu’elle continue de vieillir, Twain ne montre aucun signe de ralentissement. Elle a lancé sa résidence Come On Over Las Vegas en mai et a sorti son dernier album studio, « Queen of Me », en février dernier.

Le « Homme ! Je me sens comme une femme ! » La chanteuse trouve l’inspiration pour continuer dans l’industrie de la musique country parce qu’elle se considère comme une fan.

« J’aime la musique, je suis fan de musique », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « Je pense que c’est l’amour qui me fait continuer. »

En plus de suivre sa carrière, Twain a également entretenu son physique et sa bonne santé. Elle a déclaré à Fox News Digital qu’il n’y avait « pas de secret » pour rester en forme alors qu’elle entame la dernière année de la cinquantaine.

« Je suis en bonne santé et je pense que le bonheur a tout à voir avec cela », a déclaré Twain.

Plus tôt cette année, Twain a parlé du vieillissement et de l’acceptation d’elle-même et de son corps tel qu’il est. Pour ce faire, la légende de la musique country se regarde souvent nue dans le miroir.

« J’ai décidé que partout où il y aurait un miroir et que j’étais nu dans ma maison ou mon hôtel, je garderais les lumières allumées et je me regarderais dans le miroir », a déclaré Twain au chroniqueur de The Sun’s Bizarre. Jack Hardwick en mai.

« Beaucoup de gens, en vieillissant – et même les jeunes – ne veulent pas se regarder nus dans le miroir, et je pense que c’est vraiment dommage. »

Twain n’a pas peur de voir « un autre affaissement » ou de la cellulite.

« Chaque mois ou jour où je remarque un autre affaissement ou un autre peu de cellulite, je veux savoir que c’est là », a-t-elle expliqué.

« Je veux être d’accord avec ça au lieu de penser que je dois le cacher ou ne pas regarder », a ajouté le musicien. « Je ne peux pas le changer et je n’ai pas l’intention de le changer superficiellement. »

Le chanteur de « You’re Still The One » avait précédemment révélé sa routine d’avant-spectacle : un régime entièrement liquide.

« Si je mange des aliments solides quelques heures avant le spectacle, je devrai roter », avait précédemment déclaré Twain. Revue populaire. « C’est juste un cauchemar parce qu’il faut chanter autour du rot, et c’est distrayant en soi. Donc, d’habitude, je ne mange pas de solides du tout les jours de spectacle jusqu’après le spectacle, seulement des liquides. »