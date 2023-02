Shania Twain divise Internet avec la tenue des Grammys : “Mec, je me sens comme Cruella De Vil !”

La tenue des Grammys de Shania Twain fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Twain a frappé le tapis rouge vêtu d’un costume à pois noir et blanc, conçu par Harris Reed, composé d’un pantalon évasé, d’un blazer assorti et d’un chapeau surdimensionné assorti. Elle a terminé le look avec une perruque rouge vif, disant à E! News, elle “avait juste besoin d’une petite touche de couleur”.

“Donc, cela me met dans un esprit très festif, une humeur très optimiste”, a-t-elle déclaré au point de vente sur le tapis. “Et je pense que le simple fait de sortir de toute cette phase COVID me fait me sentir léger et pétillant et heureux et amusant.”

E ! News a également rapporté que le choix de vêtements de Twain était un moyen de rendre hommage à son ami, l’artiste lauréat d’un Grammy Harry Styles, qui a souvent qualifié Twain de l’une de ses icônes de style.

TAPIS ROUGE DES GRAMMYS : TAYLOR SWIFT OSE SE DÉNUDER, SHANIA TWAIN PORTE UN COSTUME FUNKY LORS DE LA PLUS GRANDE SOIRÉE DE LA MUSIQUE

Peu de temps après que Twain a foulé le tapis rouge, les médias sociaux ont été inondés d’opinions sur son look, beaucoup critiquant son choix, mais tout autant la célébrant.

“Halloween n’est pas avant octobre”, a écrit un utilisateur de Twitter, avec un autre écrit “Shania aurait pu manger le tapis rouge des Grammys ! Mais pourtant, elle semble penser que c’est Halloween.”

“Mec, je me sens comme Cruella De Vil !”, a écrit un utilisateur, faisant référence au single numéro un de la star, “Man, I Feel Like A Woman”. Un autre a écrit “Shania Twain ressemblant à Cruella De Vil de 101 Dalmations ou pas.”

“#ShaniaTwain a volé le chapeau de tri de #HarryPotter, et il a insisté pour qu’elle s’habille en imitatrice de #CruellaDeVille avec un faux manteau Dalmatien”, a écrit un commentateur.

Un utilisateur de Twitter a comparé Twain à un personnage des jeux vidéo Super Mario, Toad, qui porte un chapeau à pois rouge et blanc dans le jeu, en écrivant « Shania Twain étant une fan de Mario était une nouvelle pour nous », et en publiant une photo qui disait , “Shania Twain rend hommage à Mario Kart dans ce look des Grammys.”

“J’adore les #GRAMMYs pour le style wackadoodle mais ce look de Harris Reed sur #ShaniaTwain me fait saigner des yeux”, a écrit un autre.

Twain a également été comparé à un autre personnage de dessin animé populaire, avec un utilisateur de Twitter écrivant, “C’est Jessie de Toy Story.” Un autre commentateur a simplement conseillé à Twain de “poursuivre votre styliste”, avec encore une autre gauche se demandant “Wtf est-ce que Shania Twain porte ?????”

La comparaison la plus courante était avec une vache, quelqu’un écrivant “la maladie de la vache folle est arrivée aux Grammys” et un autre disant “Shania Twain ressemble à une vache (sic) aux #GRAMMY avec cette tenue”.

“La catégorie est… Magic Mushroom Realness”, a écrit une autre à propos de sa tenue.

Cependant, tous les commentaires n’étaient pas négatifs, certains célébrant l’apparence de Twain, comme un fan qui a écrit : “Shania Twain pourrait se présenter dans un sac en toile de jute et elle serait toujours mieux habillée.”

“Certaines personnes diront que cette tenue ne les impressionne pas beaucoup, mais si Shania Twain se réveille et dit” mec, j’ai envie de porter une perruque rouge et un chapeau géant aux Grammys “, elle peut le faire parce qu’elle est Shania Twain”, quelqu’un d’autre tweeté.

Un autre a simplement écrit : “Shania Twain a apporté le fun sur le tapis rouge des Grammys cette année !”

Twain était à la cérémonie de remise des prix pour présenter le meilleur album country, un prix qu’elle a remporté pour son deuxième album studio, “The Woman in Me”, en 1996. Elle a encore quatre Grammy Awards, dans les catégories meilleure chanson country et meilleure country féminine. prestation vocale.