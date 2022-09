Shania Twain dit qu’un dîner avec Oprah Winfrey “tout a mal tourné” sur le thème de la religion: “Pas de place pour le débat”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Shania Twain a révélé qu’un dîner avec Oprah Winfrey avait pris une tournure maladroite sur le sujet de la religion.

Lors d’une apparition sur le podcast Table Manners animé par Jennie et Lennie Ware, la chanteuse country née au Canada, âgée de 57 ans, a rappelé que l’un de ses “dîners les plus mémorables” était avec l’icône du talk-show de 68 ans.

“C’est une femme tellement intelligente et c’est génial de s’asseoir et d’avoir de vraies discussions”, a déclaré Twain, après avoir noté que les deux avaient dîné dans un restaurant.

“Mais dès qu’on a commencé à parler de religion, tout a mal tourné”, a-t-elle ajouté.

“Alors j’ai dit, arrêtons de parler de religion”, a poursuivi l’interprète de “You’re Still The One”.

Twain a poursuivi en disant que Winfrey était “assez religieuse”. Lorsque Ware, 37 ans, a interrogé Twain sur ses propres croyances religieuses, elle a expliqué: “Je ne suis pas religieuse dans le sens où je me consacre à une religion. Je suis beaucoup plus une personne spirituelle.”

Elle a ajouté : “Je suis une chercheuse.”

Ware a dit: “Mais au moins, vous saviez qu’il fallait juste arrêter là.”

“D’accord,” acquiesça Twain. “Vous savez comment tout le monde dit toujours : ‘Ne parlez jamais de politique ou de religion.'”

“Ce n’était tout simplement pas discutable”, a déclaré le lauréat de 5 Grammy Awards. “Il n’y avait pas de place pour le débat. Et j’aime débattre. Les Canadiens aiment débattre de tout. Alors je me dis, ok, je vais changer de sujet.”

Winfrey a été élevée dans l’église baptiste et a déclaré qu’elle était chrétienne. Cependant, dans une interview accordée à AARP.org en 2015, elle a déclaré que bien qu’elle prie tous les soirs, elle ne se considère pas comme une « traditionaliste » puisqu’elle ne va pas à l’église tous les dimanches.

Bien que Ware ait introduit le sujet en posant des questions sur les dîners les plus mémorables de Twain dans les années 1990, le hitmaker n’a pas précisé exactement quand la sortie avec le magnat des médias s’est produite.

Twain est apparu plusieurs fois dans l’ancien talk-show de Winfrey “The Oprah Winfrey Show” au fil des ans. En mai 2011, la chanteuse s’est entretenue avec l’animateur pour sa première interview en plus de cinq ans, au cours de laquelle elle a évoqué la rupture douloureuse de son mariage avec Robert “Mutt” Lange.

Elle a également révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie de Lyme et de dysphonie, un trouble qui affectait ses cordes vocales et entraînait une voix de chant affaiblie.

Le 8 mai 2011, Twain a lancé ses docuseries en six épisodes “Why Not? With Shania Twain” sur Winfrey’s Own Network.

Twain est apparue sur le podcast Table Manners pour promouvoir son nouveau single “Waking Up Dreaming”, sa première nouvelle chanson en cinq ans.

Elle avait précédemment annoncé qu’elle travaillait sur son sixième album studio, qui sera son premier album solo depuis “Now” en 2017.