Shania Twain dit qu’elle a “aplati” ses seins pour éviter les abus sexuels de son beau-père

Shania Twain a partagé des détails supplémentaires sur son enfance traumatisante, disant cette fois qu’elle a essayé de modifier son apparence pour éviter l’attention de son beau-père prétendument abusif sexuellement.

Dans une interview avec le journal britannique The Sunday Times, la star canadienne de la musique country a expliqué comment elle porterait intentionnellement sous-vêtements mal ajustés à l’adolescence dans le but de cacher sa silhouette changeante.

« Je me cachais et je voulais aplatir mes seins“, a déclaré Twain.

«Je porterais des soutiens-gorge trop petits pour moi, et j’en porterais deux, minimisez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien de fille en moi. Rendre plus facile de passer inaperçu.

“Parce que, oh mon Dieu, c’était terrible – tu ne voulais pas être une fille dans ma maison.”

Twain, 57 ans, a déclaré au point de vente britannique qu’elle avait eu une enfance difficile en grandissant en Ontario. Elle vivait avec ses quatre frères et sœurs, sa mère, Sharon, et son beau-père, Jerry Twain. Elle a dit que la puberté et les changements ultérieurs de son corps l’exposaient au risque de encore plus d’abus de Jerryqui, selon elle, abusait également de sa mère.

Vous donner le smoking canadien… déconstruit (!!) pour la couverture de @TimesStyle 💙 Merci à toute l’équipe qui a monté ce shooting, j’ai adoré le faire !! Et un merci spécial à Ruby, le magnifique faucon, pour ne pas m’avoir crevé les yeux 😂 Toi aussi tu es une icône ! pic.twitter.com/W73QFzydM3 — Shania Twain 💎💎💎 (@ShaniaTwain) 2 décembre 2022

Ce n’est pas la première fois que Twain parle franchement des abus présumés de son beau-père.

En 2018, Shania a déclaré dans une interview avec The Guardian que les abus a commencé alors qu’elle n’avait que 10 ans.

« Je sens le les abus sexuels vont de pair avec les abus physiques et psychologiques quand c’est quelqu’un que tu connais », avait-elle déclaré à l’époque. “J’ai appris à le bloquer. Les agresseurs ont besoin de vous manipuler, que ce soit avant ou après, et ce que je me suis dit, c’est : ‘OK, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne et cette personne ne va pas bien.’

Elle a également fait référence aux abus présumés dans ses mémoires de 2011 À partir de ce momentet tout en faisant des tournées de presse pour promouvoir son livre, elle a dit à ABC Ligne de nuit dont elle se souvenait avoir vu Jerry plonger la tête de sa mère dans les toilettes.

“Je pensais qu’il l’a tuée», a déclaré Twain à l’époque. “Je pensais vraiment qu’elle était noyée, ou morte, ou qu’il venait de lui fracasser la tête et qu’elle ne se réveillerait jamais. … Elle avait l’air morte. Elle était inconsciente, elle était molle, suspendue à son, vous savez, elle, il avait ses cheveux dans ses mains.

“Alors j’ai vécu le choc et l’expérience de vraiment croire que ma mère était morte à ce moment-là”, a-t-elle poursuivi. “Aussi, à travers l’humiliation de la façon dont je pensais qu’elle avait été tuée, en se noyant dans un siège de toilette. … C’était très, très évidemment très difficile à encaisser.

Twain a également dit Ligne de nuit qu’elle avait des sentiments très contradictoires à propos de Jerry. Malgré les abus dont elle a dit avoir été témoin et victime, elle a également dit qu’il lui avait appris à être une bonne personne.





Shania Twain raconte sa vie dans un nouveau documentaire sur Netflix

“C’était le Jekyll et Hyde en lui qui était la plus grande torture”, a-t-elle déclaré. “je l’ai aimé et j’ai tellement respecté ce qu’il a fait pour nous, étant le travailleur acharné, il a donné un excellent exemple. Donc je suis toujours perplexe. Je suis déconcerté par tout cela, je le suis vraiment.

Sharon et Jerry sont morts dans un accident de voiture alors que Twain avait 22 ans et qu’elle devait élever ses trois frères et sœurs plus jeunes. Elle a dit au Sunday Times qu’elle avait lutté avec sa relation avec son corps pendant de nombreuses années après.

« Tout d’un coup, c’était comme, eh bien, quel est ton problème ? Tu sais, tu es une femme et tu as ce beau corps? Ce qui était si naturel pour les autres me faisait tellement peur. Je me sentais exploité, mais je n’avais pas le choix maintenant. Je devais jouer la chanteuse glamour, porter ma féminité plus ouvertement ou plus librement. Et comprendre comment je ne vais pas me faire peloter ou violer par les yeux de quelqu’un, vous savez, et me sentir si dégradé », a déclaré le chanteur.

Cependant, elle a dit qu’elle avait gagné en confiance au fur et à mesure qu’elle traversait la vingtaine et qu’elle avait appris à utiliser son langage corporel pour communiquer avec les gens lorsqu’elle se sentait mal à l’aise ou ne voulait pas qu’ils se rapprochent.

Twain a également déclaré au point de vente qu’elle avait embrassé sa confiance en vieillissant, s’amusant avec ses performances, sa carrière et ses choix de mode.

Avec les vêtements, je pouvais parler et raconter une histoire sur moi-même, par la façon dont je bougeais mon corps, le drapé des tissus, les couleurs, où se concentrait… J’aimais ça dans la mode, le plaisir, l’expression. Lire mon entretien avec @heawood dans @TimesStyle: https://t.co/qCTvErkNLi pic.twitter.com/78wXx4i4wo — Shania Twain 💎💎💎 (@ShaniaTwain) 4 décembre 2022

“Je fête échapper à cet état horrible de ne pas vouloir être qui je suis. Et je suis tellement confiant. Maintenant que j’ai découvert que c’est bien d’être une fille », a-t-elle partagé. “La femme sans vergogne est vraiment une personne très puissante.”

Mardi, Twain a annoncé qu’elle ajoutait une deuxième jambe à son Reine de moi tournée, en raison d’une demande écrasante.

Je vais dire au revoir à mes chevaux en avril car maman part sur la route toute l’année 2023 ! 😂 Et je fais encore plus de shows !! Billets en vente le 16/12, 10h heure locale. pic.twitter.com/f03QsnVt98 — Shania Twain 💎💎💎 (@ShaniaTwain) 6 décembre 2022

19 spectacles supplémentaires sont ajoutés à la tournée 2023, y compris des spectacles à Toronto, Winnipeg, Saskatoon, Calgary, Edmonton et Vancouver. La tournée commence fin avril de l’année prochaine et se poursuivra jusqu’à la mi-novembre.

Il s’agit de la première tournée de Twain en près de cinq ans et comprendra 70 spectacles à travers l’Amérique du Nord et l’Europe. Des billets pour les spectacles supplémentaires mis en vente le 16 décembre.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime d’agression sexuelle ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes pour aider. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.

Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868; Leur service de textos est gratuit et disponible partout au Canada 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. texte CONNEXION au 686868.