La musique de Shania Twain est convaincante, mais sa mode complète l’histoire.

Twain, qui sera célébrée lors de l’événement ACM Honors de mardi diffusé sur FOX, a expliqué à Fox News Digital pourquoi la mode est si importante pour elle.

“Je crois que la mode fait vraiment partie de ce qui représente les chansons”, a déclaré Twain à Fox News Digital.

“L’écriture de chansons est la racine, le squelette de tout, puis la performance, la scène, les vidéos et la mode – tout cela est derrière l’esthétique et à l’avant-garde de tout ce qui représente et présente la musique”, a-t-elle ajouté.

SHANIA TWAIN DIT QU’ELLE S’INSCRIT TOUJOURS DANS SON HOMME ! JE ME SENS COMME UN CORSET DE FEMME : “C’EST GÉNIAL”

Twain portait deux tenues pour son apparition à l’ACM Honors. Elle a commencé la nuit dans une belle robe noire accessoirisée d’un chapeau de cowboy à imprimé léopard et de bottes assorties.

Plus tard, elle s’est changée en robe dorée avec un décolleté en or pour accepter son prix.

Lors de la remise des prix, diffusée ce soir, Twain a été honoré par Avril Lavigne, Kelsea Ballerini et Tiera Kennedy. Chaque interprète a chanté une interprétation du catalogue musical de la star de la musique country et a rendu hommage à Twain à travers la mode.

Ballerini portait la même robe que Twain avait enfilée aux Grammy Awards 1999. La robe toute blanche présente des manches longues et un décolleté haut. Twain a porté la robe pour accepter deux Grammys; un pour la meilleure performance vocale country féminine et un pour la meilleure chanson country.

“Je suis tellement époustouflé”, a déclaré Twain à Entertainment Weekly sur le tapis rouge. “Elle est magnifique. Elle ressemble à un ange absolu. C’est très flatteur de la voir dans la robe, et qu’elle ait même voulu la porter. J’ai dit : ‘J’espère que ce n’est pas trop poussiéreux après avoir été au (Grammy Museum). ‘”

Lavigne a également rendu hommage à Twain avec sa tenue pour les ACM Honors. La chanteuse canadienne portait une tenue à imprimé léopard en clin d’œil à la tenue de Twain pour le clip ” That Don’t Impress Me Much “.

Lors de sa cérémonie sur le Hollywood Walk of Fame, Lavigne a déclaré à Fox News Digital : “Je viens d’honorer Shania Twain avec le Poet Award et j’ai interprété sa chanson” No One Needs to Know “. J’ai chanté sur scène avec elle quand j’avais 14 ans. J’ai gagné un concours par l’intermédiaire d’une station de radio locale pour chanter avec elle. Bien sûr, cela m’a été très utile et a créé un buzz autour de moi.”

“Je pense que c’est tellement cool qu’elle fasse ça pour les jeunes artistes”, a déclaré Lavigne. “Elle est incroyable, elle m’a beaucoup inspiré. C’est une compositrice incroyable, et c’est une Canadienne qui botte des fesses.”

Twain est récompensé par le prix du poète. “Ce prix est décerné à un auteur-compositeur de musique country pour ses contributions musicales et / ou lyriques exceptionnelles et de longue date tout au long de sa carrière, avec une attention particulière accordée à l’impact d’une ou plusieurs chansons sur la culture de la musique country”, selon l’Académie de la musique country. .

Twain a réagi au prix sur Twitter.

“Ça a été un parcours cahoteux, j’ai gardé la tête haute, j’ai développé une peau dure et j’ai continué !! J’ai passé la nuit dans l’historique Ryman Auditorium entouré de mes amis, d’autres auteurs-compositeurs et de beaux fans, quelle nuit magnifique “, a écrit Twain après avoir filmé la remise des prix.

“Recevoir le @ACMawards Poet’s Award était un rêve devenu réalité”, a-t-elle ajouté. “Mais passer la nuit avec tant de mes amis – qui puis-je ajouter sont inspirants, les femmes kick-a ** (!!) l’ont rendu encore plus rêveur !!”

Twain s’est concentrée sur le partage de sa sagesse avec de jeunes auteurs-compositeurs, en se concentrant sur les femmes qui débutent dans l’industrie de la musique country.

“Comme je l’ai dit dans mon très long discours ce soir sur ce que je conseillerais aux jeunes auteurs-compositeurs, en particulier aux femmes qui débutent, c’est qu’il faut vraiment s’attendre à être rejeté”, a-t-elle expliqué à Fox News Digital.

“Cela fait partie du voyage, et vous devez également accepter qu’il y aura d’autres personnes, d’autres écrivains, d’autres artistes qui sont plus forts et meilleurs que vous. Que vous pouvez grandir et apprendre, et vous devriez accepter cela. Ce n’est pas n’importe quoi être découragé par.”

La star de la musique country a noté que la “persévérance” et le “travail acharné” sont la clé du succès.

“Rien ne vaut ça”, a-t-elle ajouté.