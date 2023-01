Shania Twain dit “oublier l’affaissement” après avoir posé nue pour la première fois, révèle des plans de chirurgie plastique

Lorsque Shania Twain a choisi de poser nue avant son sixième album studio “Queen of Me”, elle était épuisée de ressentir un “manque de liberté”.

“Je veux être plus détendue et à l’aise dans ma peau”, a-t-elle déclaré sur le podcast “Making Space with Hoda Kotb”.

“C’est ce que c’est, et je ne peux pas le changer à moins de passer sous le bistouri ou quelque chose comme ça”, a-t-elle ajouté. “Je veux dire, tu ne sais pas vraiment ce que tu vas avoir de toute façon, n’est-ce pas ? Une chose tirée ici, et une autre tirée là, je ne sais pas, je ne serai peut-être jamais heureuse”, a-t-elle dit. “C’est donc ma perception des choses qui doit changer… au lieu de changer qui je suis et à quoi je ressemble.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle aurait un jour recours à la chirurgie plastique, Twain a répondu catégoriquement qu’elle ne le ferait pas.

SHANIA TWAIN “APLISSERA SES SEINS” POUR ÉLOIGNER LE BEAU-PÈRE ABUSIF : “NE VOULAIT PAS ÊTRE UNE FILLE DANS MA MAISON”

“Je suis arrivé à un point où, non, je ne vais pas le faire… Peut-être que c’était probablement en partie ce qui m’a poussé à dire, ‘OK, il est temps de commencer à t’aimer dans ton avoir peau”, parce que j’ai bien sûr beaucoup d’amis qui ont eu des chirurgies très réussies, mais j’en ai aussi vu d’autres qui n’ont pas eu autant de succès”, a expliqué l’interprète de “You’re Still The One”.

“Et puis je pense, eh bien, et si je fais partie de ceux qui ne guérissent pas très bien, alors je vais détester ça de moi-même. Ensuite, je vais regretter de l’avoir fait. Et puis – alors, peut-être que je ‘ Je vais tomber et me couper, et je vais avoir besoin de points de suture, pour de vrai.”

Twain a été transparente sur ses précédentes interventions chirurgicales pour renforcer ses cordes vocales, ce qui l’a empêchée de parler pendant trois semaines. Elle se souvient que la récupération a été très douloureuse.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Oubliez l’affaissement”, a-t-elle dit à Kotb. “Quand tu as mal et que tu dois passer sous le bistouri pour une opération parce que c’est nécessaire… tu vas avoir mal, tu vas récupérer… Je pense, wow, je pense que je vais juste – je vais bien “, a déclaré Twain.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je peux me sentir belle quand je suis habillée et je me sens belle quand je suis nue aussi. Et il n’y a aucun moyen que j’aurais dit ça avant de sauter le pas de ‘faire une séance photo nue’. Je ne sais même pas où j’ai trouvé le courage de le faire, je pense que j’en ai juste marre de me juger.”