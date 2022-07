Shania Twain détaille comment la maladie de Lyme a affecté sa carrière : “Je pensais que j’avais perdu ma voix pour toujours”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Shania Twain a révélé comment un diagnostic de maladie de Lyme a affecté sa carrière dans le documentaire Netflix “Not Just a Girl”.

Twain, 56 ans, a été diagnostiquée avec la maladie après avoir été mordue par une tique alors qu’elle faisait de l’équitation en 2003. Des années plus tard, la star de la musique country a expliqué ses symptômes, qu’elle a qualifiés de “assez effrayants”.

“Avant d’être diagnostiqué, j’étais sur scène très étourdi”, a déclaré Twain dans le documentaire (via Page six). “Je perdais l’équilibre, j’avais peur de tomber de la scène.”

“J’avais ces coupures de courant de très, très, très millisecondes, mais régulièrement, toutes les minutes ou toutes les 30 secondes”, a-t-elle poursuivi.

En plus des étourdissements et des évanouissements, le “Homme ! Je me sens comme une femme !” chanteur a développé une dysphonie. Le trouble neurologique affecte la parole et la voix, selon Penn Medicine.

“Ma voix n’a plus jamais été la même”, se souvient Twain. “Je pensais que j’avais perdu ma voix pour toujours. Je pensais que c’était ça, [and] Je ne chanterais plus jamais.”

L’interprète de “You’re Still the One” a déjà expliqué qu’elle avait perdu sa voix.

“Vous commencez à éviter de parler au téléphone, vous commencez à éviter d’aller dans des endroits où il y a du bruit ambiant où vous devez parler au-dessus du volume des autres. C’est très débilitant”, a-t-elle déclaré au magazine People. “Notre voix est une partie si importante de notre expression de soi. Pour un chanteur, un chanteur … c’est dévastateur à bien des égards.

“Jusqu’à ce que je comprenne pourquoi j’avais un problème avec ma voix, je ne pouvais pas vraiment y faire grand-chose”, a-t-elle poursuivi. “Alors ça a pris beaucoup de temps. Je pensais que je devrais probablement accepter à un moment donné que je n’allais plus jamais chanter.”

Pour retrouver sa voix, Twain a subi plusieurs interventions chirurgicales invasives, dont une opération à gorge ouverte.

“Not Just a Girl” a été créée le 26 juillet sur Netflix.