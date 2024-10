Shania Twain, Cindy Crawford, Justin Bieber et plus

Shania Twain s’est rendue sur Instagram pour partager des photos d’un week-end de Thanksgiving passé à Muskoka. (Photo de Christopher Polk/Variété via Getty Images)

Shania Twain se sent reconnaissante. Lundi, la chanteuse canadienne de 59 ans s’est rendue sur Instagram pour partager des photos du long week-end canadien de Thanksgiving passé dans la région de Muskoka en Ontario.

« Il n’y a pas d’endroit plus beau que le Canada à l’automne – et il n’y a pas de meilleure sensation que d’être au chaud et confortable dans l’air frais et vif », a-t-elle écrit. « Merci pour les amis et la famille et pour cette vue fabuleuse. Le paradis ! »

Les fans (et les célébrités) canadiens n’ont pas tardé à faire écho à l’amour de Twain pour le Canada.

« Joyeux Thanksgiving canadien ! » a commenté sa compatriote chanteuse canadienne Avril Lavigne.

« C’est comme si Dieu avait jeté des couleurs vives sur tous les arbres. Ayant grandi dans le nord de l’Ontario, c’était ma saison préférée », a écrit un fan.

Alors que Twain a passé ses jeunes années à Timmins, en Ontario, elle passe maintenant une partie de son temps un peu plus au sud, dans la région des chalets de Muskoka, en Ontario. Deux aurait une maison dans le Lac des Baies.

L’interprète de « Man! I Feel Like A Woman » n’est pas la seule célébrité à se rendre dans ce lieu magnifique pour s’éloigner de l’agitation d’Hollywood. Le joyau canadien a conquis le cœur d’autres grandes stars cherchant à s’éloigner de l’agitation de la vie urbaine. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des autres vedettes qui ont apprécié les voyages dans la région de Muskoka.

Cindy Crawford et Rande Gerber

Il y a quelques mois, Cindy Crawford et son mari, Rande Gerber, ont fait leurs adieux à un autre été passé dans la région des chalets de l’Ontario. Début septembre, le mannequin de 58 ans a partagé un carrousel de photos sur Instagram, y compris des clichés d’elle-même et de ses proches profitant de la région de Muskoka.

Crawford a présenté divers selfies de son escapade estivale, ainsi que des photos d’elle faisant du paddleboard, posant sur son hors-bord et mangeant de délicieux repas. Elle a également inclus d’autres photos de son mari, Rande Gerber, 62 ans, avec leurs deux enfants, Presley Gerber, 25 ans, et Kaia Gerber, 22 ans. Ils publient un aperçu intime de leur chalet du lac Muskoka, surnommé « Gerber Point Lodge ».

« Merci pour un autre bel été », Crawford a légendé son message à côté d’un emoji solaire. « Jusqu’à l’année prochaine. »

Ce n’est pas la première fois que Crawford envisage de passer un été dans la région des chalets de l’Ontario. À l’été 2022, elle a publié quelques publications sur Instagram de son séjour dans leur cabane, dont une vidéo d’elle dirigeant un bateau et un carrousel de photos de son mari dans leur propriété au bord du lac.

David et Victoria Beckham

En août dernier, Victoria Beckham partageait une carrousel de photos d’un voyage en famille à Muskoka. Le 7 août 2023, la créatrice de mode de 50 ans a publié une variété de photos franches d’elle-même et de ses proches au bord du lac.

Le message présentait une photo d’elle en train de faire du ski nautique, ainsi que des clichés de son mari, David Beckham, 49 ans, ainsi que de ses enfants, Harper et Cruz, profitant de la vie au lac. Elle a également partagé une photo d’elle et de son mari posant avec l’homme d’affaires canadien Jamie Salter et sa femme Sheryl sur l’eau.

« Les quelques jours les plus parfaits à Muskoka avec de beaux amis », Victoria a légendé ce message. Dans la section commentaires, les gens ont exprimé leur amour pour le couple anglais et leur ont souhaité la bienvenue au Canada.

« Revenez bientôt ! ​​J’espère que vous avez apprécié votre séjour dans les Muskokas ! une personne a écrittandis que quelqu’un d’autre écrivait : « Bienvenue dans notre terrain de jeu ».

Austin Butler

Victoria Beckham a également utilisé les réseaux sociaux l’été dernier pour partager une vidéo montrant son mari David, son fils Cruz et la star d’Elvis Austin Butler soulevant un tronc d’arbre tombé au-dessus de leurs têtes. Butler a probablement passé du temps avec les Beckham lors d’une visite dans la région de Muskoka avec sa petite amie Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford.

« Avez-vous déjà pensé voir Elvis et Beckham soulever un arbre ? Aider la communauté de Muskoka. Je suis impressionné, monsieur ! » Victoria sous-titré son clip le 6 août 2023.

Dans les commentaires, les fans ont félicité Butler et les Beckham pour avoir adopté « la voie canadienne ».

« Comme c’est très canadien de leur part », un fan a écrittandis qu’un autre ajouté« Ils sont si serviables comme des Canadiens amicaux. »

Justin et Hailey Bieber

Bien que Hailey et Justin Bieber ne possèdent pas de propriété à Muskoka, ils ont loué des logements sur le lac Rosseau et sur l’île Old Woman sur le lac Muskoka dans le passé, selon Bonjour! revue. Le couple, qui a récemment accueilli leur premier bébé ensemble, se reposerait souvent dans la région.

Muskoka est peut-être l’une des destinations canadiennes préférées du couple, mais une région plus proche de Toronto a semblé leur voler le cœur en 2018. Cette année-là, selon iDesignArch, Justin, 30 ans, et Hailey, 27 ans, acheté un domaine riverain de 5 millions de dollars sur le lac Puslinch, près de Cambridge, en Ontario.

Simu Liu

L’acteur canadien Simu Liu aime passer du temps dans la région de Muskoka. (Photo de Kevin Winter/Getty Images)

En juillet dernier, « Shang-Chi et la Légende du La star de Ten Rings, Simu Liu, s’est rendue sur Instagram avec un carrousel de clichés de vacances à Muskoka. Sur les photos ensoleillées de l’île de Goshulak, l’acteur de 35 ans a passé du temps sur le lac à faire du bateau, du jet-ski et du wakeboard avec sa petite amie, Allison Hsu.

Dans son message désormais supprimé, la star canadienne a inclus une légende qui n’était rien de moins qu’une lettre d’amour à l’île de Goshulak, révélant que c’était son « refuge sûr depuis plus d’une décennie ». Liu a ajouté qu’il « a vécu beaucoup de vie et a vu beaucoup de choses au cours de ces années, mais rien n’est comparable à la majesté du lac ».

Goldie Hawn, Kurt Russell et Kate Hudson

Selon Forbesles acteurs Goldie Hawn, 78 ans, et Kurt Russell, 73 ans, possèdent une propriété sur le lac Rosseau, au nord du lac Muskoka. C’est là que le couple a passé les vacances d’été avec la fille de Hawn, Kate Hudson, âgée de 45 ans.

Dans une interview sur le tapis rouge avec « etalk » aux Oscars 2023, Hudson rappelé l’arrêt de prédilection de sa famille lorsqu’elle se dirige vers leur retraite du Nord. « Il faut aller chez Tim Hortons, et d’habitude, je prends juste un café », a-t-elle déclaré à l’animateur de télévision canadien Tyrone Edwards..

Martin Court

L’humoriste canadien Martin Short est un fan de longue date de la région de Muskoka, en Ontario. (Photo de Valérie Macon/AFP via Getty Images)

Le comédien canadien Martin Short est un grand fan de Muskoka. La star de « Only Murders in the Building » possède un chalet au bord du lac Rosseau et a même honoré ses escapades estivales en Ontario en créant une pièce de collection.

En 2013, l’acteur de 74 ans s’est associé à l’artiste Tony Bianco pour créer une pièce de 3 $ pour la Monnaie royale canadienne. L’objet de collection comprend la maison d’été de Short, un voilier et deux chaises Adirondack.

« Même si j’adore l’effervescence des villes, c’est le Canada rural qui a toujours eu mon cœur », a déclaré la star née à Hamilton, en Ontario, dans un communiqué. communiqué de presse cette année-là. « Quand j’y suis, j’ai l’impression d’être au paradis. Plus que tout, c’est ce que le Canada représente pour moi. »

Mark Wahlberg et Tie Domi

En août 2022, David Beckham a partagé un photo sur Instagram posant avec le milliardaire canadien Jamie Salter, l’acteur de « Ted » Mark Wahlberg et l’ancien joueur des Maple Leafs de Toronto Tie Domi, 54 ans, et l’acteur Mark Wahlberg, 53 ans. Sur la photo, les quatre hommes ont affiché des sourires éclatants devant la caméra et ont mis leurs bras les uns autour des autres.

« Quelques jours formidables à Muskoka », Beckham partagé dans la légendeà côté d’un emoji du drapeau canadien. « En famille et entre amis. Wow quel endroit. Et oui, nous avons beaucoup ri et bu un peu. Le meilleur. »

Shenae Grimes-Hêtre

En juillet 2022, la star de « 90210 » Shenae Grimes-Beech a partagé une série de photos de ses vacances en famille à Muskoka sur ses histoires Instagram. « J’ai trouvé une bande de boutiques éphémères constituées de conteneurs d’expédition peints au pastel au milieu des bois. Muskoka, tu es génial », a-t-elle légendé le premier cliché.

Grimes-Beech a doublé son amour pour Muskoka en partageant une photo supplémentaire d’elle faisant du jet ski, associée à la légende « Je répète… Muskoka, tu es génial », à côté d’un emoji du drapeau canadien.

Tom Hanks

Tom Hanks serait propriétaire d’une superbe maison au bord du lac Muskoka. (Photo d’Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Selon Forbesl’acteur de « Forrest Gump », Tom Hanks, a planté ses racines sur le littoral du lac Muskoka. La star de 68 ans possède un superbe chalet au bord du lac plein de baies et de baies vitréesselon Bavarian Window Works.

Dans le passé, Hanks a montré son amour pour les Canadiens et la beauté de leur pays. Il a répondu à une lettre d’un fan à Toronto en 2016 qui a fait un pari pour voir qui pourrait obtenir le plus rapidement un pari d’un acteur célèbre. « Toronto, hein ? D… belle ville », dit-il. a écrit dans sa réponseaccompagné d’une photo de lui. « Croissance rapide, toutes ces tours d’appartements sur le lac. »

