Shania Twain appelle jouer avec Harry Styles à Coachella “un moment de boucle complète”

Shania Twain parle franchement de son amitié avec Harry Styles.

Lors d’une récente interview sur “Today”, Twain a expliqué ce que c’était que de jouer avec son amie à Coachella en avril 2022, affirmant que la rencontre dans les coulisses de l’un des concerts solo de Styles a conduit à une amitié, qui à son tour a conduit à leur performance emblématique. ensemble sur la scène du festival.

“Il était vraiment en train de monter quand je l’ai rencontré pour la première fois”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes restés en contact depuis, puis il m’a invité à la représentation de Coachella. Nous sommes juste très faciles ensemble, c’est comme si nous nous connaissions depuis très longtemps.”

Les deux ont uni leurs forces pour chanter deux des chansons de Twain, “Man! I Feel Like a Woman!” et “You’re Still the One”, tout en portant des tenues scintillantes assorties. Twain a qualifié l’expérience de “l’un des moments forts de ma carrière” et visait à montrer un respect mutuel les uns envers les autres et leurs talents.

SHANIA TWAIN DÉTAILLE LES ÉVÉNEMENTS TRAUMATIQUES D’UN BEAU-PÈRE ABUSIF, AFFIRME QU’IL LA ‘FONDLE’

Twain se souvient que Styles lui avait dit comment il avait grandi en écoutant sa musique parce que sa mère était une si grande fan d’elle, ajoutant: “‘J’aime (ma mère) pour ça, parce que j’aime ta musique.'” Ils ont réussi à rester dans toucher après avoir échangé des numéros dans les coulisses, Twain ayant même surpris sa mère avec un appel téléphonique le jour de son anniversaire.

“Il fait partie de ces enfants qui font partie de la génération qui, il y a 25, 30 ans, avait 4, 5, 6 ans dans le public”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, c’est ce moment où ils sont assez grands maintenant pour parler pour eux-mêmes, et ils peuvent venir me voir sans les parents et exprimer leur admiration pour ma musique et me remercier pour l’inspiration.”

Entendre les commentaires positifs de ses fans est quelque chose que Twain apprécie toujours. “C’est très gratifiant pour moi de continuer à faire cela et d’entendre leur gratitude en personne”, a-t-elle déclaré.

L’année dernière, Twain a révélé comment un diagnostic de maladie de Lyme avait affecté sa carrière dans le documentaire Netflix “Not Just a Girl”.

L’auteure-compositrice-interprète a été diagnostiquée avec la maladie après avoir été mordue par une tique alors qu’elle faisait de l’équitation en 2003. Des années plus tard, Twain a expliqué ses symptômes, qu’elle a qualifiés de “assez effrayants”. La star de la musique country a souffert de vertiges et de pertes de connaissance, ainsi que de dysphonie. Le trouble neurologique affecte la parole et la voix, selon Penn Medicine.

“Ma voix n’a plus jamais été la même”, se souvient Twain dans le doc. “Je pensais que j’avais perdu ma voix pour toujours. Je pensais que c’était ça, [and] Je ne chanterais plus jamais.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après avoir subi plusieurs chirurgies invasives de la gorge, Twain a déclaré qu’elle avait finalement pu retrouver confiance en sa voix. “Je n’aurai plus jamais mon ancienne voix”, a-t-elle déclaré dans une interview en 2020. “Je suis d’accord avec ça. J’ai trouvé une nouvelle voix. Et j’aime ça.” Ses amis dans l’industrie de la musique, tels que Lionel Richie et David Foster, l’ont encouragée à continuer à chanter et à ne jamais abandonner sa passion.

En 2012, Richie a sorti son album de duos, “Tuskegee”, qui présentait un duo de “Endless Love” avec lui et Twain. Twain a admis vendredi sur “Aujourd’hui” qu’elle “était pétrifiée de le faire” parce que c’était avant son opération. Cependant, elle a noté que Richie “était si patiente et aimante avec” elle.

“J’ai ressenti une confiance que je n’avais pas ressentie depuis longtemps, un peu comme tomber à la renverse et votre ami dire : ‘Ne t’inquiète pas, je vais te rattraper.’ C’était exactement ce sentiment, et je savais qu’il me rattraperait”, a-t-elle déclaré. “Je savais qu’il ne jugerait pas, et je savais qu’avec son expérience et sa gentillesse, il me guiderait et me parlerait, alors je devais faire confiance. Je ne faisais pas confiance à ma voix.”

Twain a depuis accepté que sa voix soit à jamais différente de ce qu’elle était, mais elle est reconnaissante de pouvoir toujours poursuivre sa carrière d’auteur-compositeur.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Si je perds ma voix – cela ne durera peut-être pas éternellement, cette procédure que j’ai subie – peut-être que je ne pourrai plus chanter de manière satisfaisante à l’avenir, mais tant que j’aurai mon esprit et ma créativité, je le ferai écrire de la musique », a déclaré Twain.