Shania Twain “aplatirait ses seins” pour éloigner son beau-père violent: “Je ne voulais pas être une fille dans ma maison”

Shania Twain dit qu’elle a choisi “d’aplatir ses seins” lorsqu’elle était jeune fille dans le but de dissuader son beau-père physiquement et sexuellement violent de s’éloigner d’elle.

“Je me suis cachée”, a-t-elle déclaré au Sunday Times. “Parce que, oh mon Dieu, c’était terrible – tu ne voulais pas être une fille dans ma maison.”

L’une des cinq frères et sœurs, la lauréate d’un Grammy Award a été élevée à Timmins, Ontario, Canada, par sa mère Sharon et son beau-père Jerry Twain, qui ont légalement adopté les enfants.

Twain dit qu’elle craignait que son beau-père ne la tue, elle ou sa mère, déclenchant une volonté de riposter.

Elle a dit au Sunday Times qu’elle avait une fois jeté une chaise sur son beau-père.

“Je pense que c’était en grande partie de la colère, pas du courage. Et il a fallu beaucoup de temps pour gérer cette colère. Vous ne voulez pas être quelqu’un qui m’attaque dans la rue”, a-t-elle déclaré. “Parce que je vais f — te déchirer la tête si j’en ai l’occasion.”

Tout au long de l’interview, Twain a discuté jusqu’où elle irait pour cacher sa féminité.

“Je porterais des soutiens-gorge trop petits pour moi, et j’en porterais deux, minimisant jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien de fille en moi. C’est plus facile de passer inaperçu”, a-t-elle déclaré.

Mais être une jeune femme s’est avéré difficile pour Twain, quelles que soient les circonstances.

“Mais ensuite, vous entrez dans la société et vous êtes une fille et vous obtenez aussi les autres choses désagréables normales, et cela le renforce”, a-t-elle dit, de se couvrir.

“Alors vous pensez, ‘Oh, je suppose que c’est juste s—ty d’être une fille. Oh, c’est tellement s—ty d’avoir des seins.’ J’avais honte d’être une fille.”

En plus des abus qu’elle a subis, l’enfance de Twain a été relativement peu conventionnelle, sa mère l’amenant dans les bars à seulement 8 ans pour chanter.

Elle se souvient être montée sur scène à minuit – lorsque les bars devaient légalement cesser de servir de l’alcool aux clients – et avoir été réveillée en plein sommeil par sa mère pour aller se produire.

À 22 ans, lorsque Twain s’est enfin sentie libre de vivre sans le poids de sa famille, ses parents sont morts dans un accident de voiture. C’est alors qu’elle a commencé à embrasser son identité de femme – sachant qu’elle devait s’occuper de ses frères et sœurs plus jeunes.

“Tout d’un coup, c’était comme:” Eh bien, quel est ton problème? Tu sais, tu es une femme et tu as ce beau corps. Ce qui était si naturel pour les autres me faisait tellement peur. Je me sentais exploitée, mais je n’avais pas le choix maintenant. Je devais jouer la chanteuse glamour, porter ma féminité plus ouvertement ou plus librement. Et trouver comment Je ne vais pas me faire peloter ou violer par les yeux de quelqu’un, tu sais, et me sentir si dégradé.”