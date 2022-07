Shania Twain aborde la liaison de son ex-mari dans un documentaire sur Netflix : “Je pensais que j’avais perdu ma voix pour toujours”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Shania Twain réfléchit à sa relation avec son ex-mari Robert “Mutt” Lange.

Twain, 56 ans, a partagé ce que c’était que d’apprendre la liaison de son ex-mari dans son nouveau documentaire Netflix “Not Just a Girl”.

“C’était tout aussi intense de perdre mes parents”, a-t-elle déclaré dans la bande-annonce du documentaire. “Je pensais que j’avais perdu ma voix pour toujours. Je pensais que c’était tout.”

En 2008, après 15 ans de mariage, Twain a appris que Lange, 73 ans, avait une liaison avec son amie alors proche et assistante personnelle Marie-Anne Thiebaud.

Le divorce de Twain et Lange a été finalisé en 2010.

Lange et le chanteur primé aux Grammy Awards partagent un fils, Eja, 20 ans. Outre leur vie personnelle, le duo a également travaillé ensemble.

Grange était un producteur de disques, et il a co-écrit et produit plusieurs chansons pour Twain. Certains d’entre eux incluent: “Ça ne m’impressionne pas beaucoup”, “Any Man of Mine” et “You’re Still the One”.

Après l’affaire, Twain s’est tournée vers l’ex-mari de son assistant personnel, Frederic Thiebaud, pour obtenir du soutien car ils partageaient la même douleur. La relation du couple s’est finalement développée et Twain et Thiebaud se sont mariés en 2011.

Le documentaire Netflix plonge plus loin dans la vie de Twain et comment elle a réussi à traverser les genres et est devenue une star de la country et une pop star.

“Elle a été la première personne à ouvrir cette porte et à traverser les genres musicaux”, a déclaré Lionel Richie à propos de Twain dans la bande-annonce. “Elle était cette pionnière.”

Kelsea Ballerini, une chanteuse country-pop, a ajouté : “Shania a changé la musique country parce qu’elle a dit : « Oh, ce sont les répliques ? Cool. »”

Le documentaire de Twain arrive sur le service de streaming le 26 juillet.