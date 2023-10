CNN

Une Israélienne allemande de 23 ans, enlevée le 7 octobre lors du festival de musique Nova par des militants du Hamas, a été retrouvée morte, a annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères.

« Nous sommes dévastés d’annoncer que le corps de Shani (Louk), germano-israélien de 23 ans, a été retrouvé et identifié », a publié lundi le ministère sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Louk assistait au festival dans le sud d’Israël le 7 octobre, lorsque le Hamas a franchi la frontière entre Gaza et Israël.

Louk a été kidnappée lors du festival et « torturée et promenée autour de Gaza par des terroristes du Hamas », indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères, ajoutant qu’elle « a vécu des horreurs insondables ».

“Que sa mémoire soit une bénédiction”, indique le communiqué.

Des militants ont bloqué la route menant au festival depuis le nord et le sud lors de leur attaque du 7 octobre, avant de envahir à pied le vaste site, ont montré des vidéos du site.

Ils ont ensuite encerclé la foule sur trois côtés, les abattant et les forçant à fuir à travers les champs à l’est.

Ricarda Louk, la mère de Shani, a déclaré à CNN plus tôt ce mois-ci qu’elle avait parlé pour la dernière fois à sa fille après avoir entendu des roquettes et des alarmes retentir dans le sud d’Israël, l’appelant pour savoir si elle avait réussi à se rendre dans un endroit sûr. Shani a dit à sa mère qu’elle était au festival et qu’elle avait peu d’endroits où se cacher.

« Elle se dirigeait vers sa voiture et il y avait des militaires qui se tenaient à côté des voitures et tiraient pour que les gens ne puissent pas atteindre leur voiture, même pour s’en aller. Et c’est à ce moment-là qu’ils l’ont emmenée », a déclaré Ricarda à CNN, ajoutant qu’elle espérait revoir sa fille, mais que la situation semblait sombre.

« Cela s’annonce très mauvais, mais j’ai encore de l’espoir. J’espère qu’ils n’accepteront pas de corps pour des négociations. J’espère qu’elle est encore en vie quelque part. Nous n’avons plus rien d’autre à espérer, alors j’essaie d’y croire », a-t-elle déclaré.

Plus de 260 corps ont été retrouvés sur le site même du festival Nova, selon le service de secours israélien Zaka. L’analyse de CNNle bilan total des morts pourrait être encore plus élevé.

Le corps de Louk, un citoyen israélo-allemand, a été vu sur vidéo apparemment inconscient à l’arrière d’un camion du Hamas après l’attaque du festival de musique.

« Après la vidéo, vous avez vu ça, c’est impossible de voir si elle est vivante ou morte. C’était très effrayant et nous étions très inquiets », a déclaré la mère de Louk à CNN quelques jours après le carnage.

Sa mère a ajouté qu’elle avait demandé le soutien du gouvernement allemand pour l’aider à libérer sa fille. “Je ne comprends pas vraiment comment une chose aussi brutale peut se produire en plein milieu de la journée et c’était une surprise totale”, a déclaré Louk.

Un certain nombre d’otages ont également été ramenés à Gaza. Le dernier chiffre d’otages qui seraient détenus par le Hamas dans l’enclave s’élève à 239, a déclaré dimanche le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari.

Quatre otages ont été libérés – une Américaine et sa fille, puis une Israélienne de 85 ans et son amie de 79 ans.

Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu subit une pression croissante de la part des familles des otages pour qu’un « accord global » garantisse leur libération. Ces appels deviennent plus urgents dans un contexte d’inquiétudes quant aux conséquences possibles de l’expansion des opérations terrestres d’Israël sur la sécurité des otages piégés à Gaza.

Netanyahu a rencontré samedi les familles des otages à Tel Aviv, où elles ont exigé des réponses sur la sécurité de leurs proches et l’ont poussé à garantir la liberté des otages, alors que l’offensive israélienne s’intensifiait.

“Nous avons parlé sans détour et avons clairement fait savoir au Premier ministre, en termes clairs, qu’un accord global basé sur le principe de “chacun pour tout le monde” est un accord que les familles envisageraient et qui bénéficierait du soutien de tout Israël”, a déclaré Meirav Leshem Gonen. , a déclaré la mère de Romi Gonen, kidnappée pendant le festival, au nom des familles lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion.

Un accord « chacun pour tout le monde » impliquerait la libération des otages en échange des Palestiniens actuellement détenus dans les prisons israéliennes, dont le nombre est estimé à 6 630 par l’organisation non gouvernementale Club des prisonniers palestiniens.