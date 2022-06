Shanghai se débat avec les cicatrices psychologiques du verrouillage

Le confinement avait plongé Shanghai dans le chaos et la souffrance. Enfermés dans leurs maisons, les résidents n’ont pas pu acheter de nourriture, se sont vu refuser des soins médicaux ou ont été séparés de leurs enfants. Les médias sociaux ont débordé de leur fureur et de leur désespoir. Maintenant, le pire est apparemment passé. Mais dans cette ville de 25 millions d’habitants, beaucoup commencent tout juste à faire le bilan de ce qu’ils ont enduré, de ce qu’ils ont perdu et de ce qu’ils attendent de l’avenir.